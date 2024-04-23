تفاصيل الأيام الأخيرة فى حياة السيناريست تامر عبدالحميد

رحل عن عالمنا اليوم الثلاثاء، السيناريست تامر عبدالحميد، بعد صراع مع المرض خلال الفترة الماضية، عن عمر ناهز 47 عامًا.

آخر أيام في حياة تامر عبدالحميد

وقالت مصادر لـ"الدستور"، إن تامر عبدالحميد أصيب بالسرطان خلال الفترة الماضية، وتدهورت حالته بشكل سريع الأيام القليلة الماضية، ما استدعى إدخاله الرعاية المركزة، لكن حالته استمرت في التدهور حتى غيبه الموت اليوم.

من هو تامر عبدالحميد؟

يذكر أن تامر عبد العحميد هو كاتب سيناريو وصانع أفلام، تخرج عام 2001 من جامعة الأزهر كلية التربية ليسانس آداب وتربية تخصص لغة إنجليزية، ثم حصل عام 2004 على دورة من قصر ثقافة السينما قسم الإخراج السينمائي، تفرغ في البداية للكتابة الأدبية للأطفال.

صدرت للكاتب الراحل مجموعة متنوعة من قصص الأطفال، واهتم بكتابة الشعر للأطفال، ونشرت له العديد من القصائد والقصص في مختلف مجلات الأطفال العربية، ثم اتجه للكتابة الدرامية والتلفزيونية إلى جانب عمله كصانع أفلام ومدرب ومحاضر لصناعة الفيلم، وفي البداية عمل كمساعد مخرج ومخرج منفذ في عدد من الأفلام القصيرة والإعلانات التلفزيونية وكان عضو لجنة المشاهدة بمهرجان القاهرة للسينما المستقلة في الدورتين الأولى والثانية 2006 - 2008، عمل كمشرف ورئيس فريق كتابة بأحد شبكات التلبيفزيون العربية.

أهم أعماله؟

يذكر أن السيناريست الراحل تامر عبد الحميد، قدم من تأليفه، فيلم "عفريت ترانزيت"، بطولة بيومي فؤاد، والمسلسل السعودي "رهن التحقيق"، ومسلسل "القبطان عزوز"، بطولة سامح حسين.

وشارك السيناريست الراحل تامر عبدالحميد في كتابة مسلسلات عديدة، منها "ظل الرئيس، وشهادة ميلاد، وسيت كوم تامر وشوقية، وجوز ماما، والباب في الباب، وعالم سمسم، وبكار".