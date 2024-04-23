المتعة مستمرة| «WATCH IT» بعد رمضان: أعمال حصرية.. وباقة من كبار النجوم والشباب

خلال فترة قصيرة للغاية نجحت منصة «WATCH IT» فى تحقيق نجاحات كبيرة، عبر عدة أعمال من إنتاجاتها الأصلية التى صعدت بها إلى القمة فى عالم المنصات الرقمية.

وتميز المحتوى المقدم عبر «WATCH IT» بأنه مختار بعناية فائقة، ويتضمن قصصًا وأفكارًا تسهم فى توعية المجتمع وتقدمه، الأمر الذى جعل للمنصة جمهورًا كبيرًا، ليس فى مصر فحسب، بل على مستوى العالم العربى ككل.

وامتدت إشادات الجمهور لتشمل حرص المنصة على تصعيد الممثلين وصناع الفن الشباب، كما حدث مع الفنان طه دسوقى والمخرج عبدالعزيز النجار والمؤلف مهاب طارق، فى مسلسل «حالة خاصة»، والفنان عصام عمر والمخرج عمر المهندس والمؤلف أحمد عاطف، فى مسلسل «بالطو».

وانعكس هذا النجاح الكبير على الأعمال المقدمة عبر المنصة الإلكترونية فى موسم رمضان المنقضى، التى حظيت بشعبية كبيرة بين الجمهور، خاصة فى ظل التعاقد مع مجموعة من كبار الفنانين، مثل صبا مبارك ومحمد شاهين، بالتزامن أيضًا مع عرض أعمال الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وأسهمت كل هذه النجاحات فى زيادة الإقبال الجماهيرى على «WATCH IT»، التى تمثلت فى زيادة أعداد المشتركين بها، وسط إشادات من الجمهور بطريقة عرض المحتوى، واختيار محتوى حصرى وكلاسيكى غير موجود فى أى مكان آخر، وهى النجاحات التى تستكملها بمجموعة أعمال جديدة، خلال الفترة المقبلة، تستعرضها «الدستور» فى السطور التالية.

ظهور جديد لأمير عيد بـ«دواعى السفر»

بعد النجاحات الكبيرة التى حققتها فى موسم رمضان الماضى وما قبله، تواصل «WATCH IT» تقديم أكبر إنتاجات حصرية على مدار العام، سواء أعمالًا انتهت منها بالفعل وتعرضها خلال الفترة المقبلة، أو أخرى تعاقدت على تنفيذها، لنصبح أمام خريطة درامية وبرامجية هى الأضخم هذا العام.

أول هذه الأعمال هو مسلسل «دواعى السفر»، من بطولة المطرب والفنان أمير عيد، بعد تحقيقه نجاحات كبيرة مع منصة ««WATCH IT» من خلال مسلسل «ريفو» بجزءيه الأول والثانى. وتدور قصة مسلسل «دواعى السفر»، الذى تعرضه المنصة خلال الأيام القليلة المقبلة، حول شاب يحاول الانتحار «أمير عيد»، حتى يظهر فى حياته شخص يدعى «القبطان إبراهيم»، الذى يجسد دوره الفنان الفلسطينى كامل الباشا، ليبدآ معًا رحلة يستمتعان فيها بعلاقة صداقة تشبه علاقة الأب بابنه، ما يغير مصير البطل تمامًا من شاب كان يحاول الانتحار إلى شخص جديد.

«دواعى السفر» من إنتاج «Conquer Studios» و«WATCH IT»، ويشارك فى بطولته، إلى جانب أمير عيد وكامل الباشا، نادين وأحمد غزى وأحمد فاضل وأيمن الشيوى، وهو تأليف وإخراج محمد ناير.

السلسلة الوثائقية «أم الدنيا» تطرح أسرارًا جديدة عن «الرومان»

عقب النجاح الذى حققه المسلسل الوثائقى «أم الدنيا»، من تقديم الفنانة الكبيرة سوسن بدر، على «واتش إت»، قررت المنصة تقديم جزء ثانٍ، سيجرى عرضه خلال الأشهر المقبلة.

وأشاد الجمهور فى مصر والوطن العربى بمسلسل «أم الدنيا»، وانشغلوا بالأسرار العديدة التى قدمها عن أجدادنا وكيف وصلوا إلى هذه العبقرية.

ومن المقرر أن يكون الجزء الثانى من السلسلة ١٠ حلقات، وسيعرض بواقع حلقتين كل أسبوع، ولن يكتفى بسرد قصص المصريين القدماء، بل سيتطرق أيضًا لتاريخ مصر من الفترة الرومانية حتى انتهاء العصر الفاطمى، وتروى سوسن بدر الأحداث، ويخرج المسلسل محمود رشاد.

وروجت منصة «واتش إت» للعمل خلال الفترة الماضية عبر نشر البوستر التشويقى للمسلسل، وتستمر فى حملتها الترويجية خلال الفترة المقبلة، حتى يجرى الإعلان عن موعد طرح المسلسل بشكل محدد. ويُقدم الموسم الثانى من العمل تحت عنوان «إحنا مين»، وأشرف على كتابته عدد كبير من المتخصصين فى التاريخ والحضارة المصرية، للتدقيق والتأكد من المعلومات.

نور النبوى يوقّع «6 شهور» فى بطولة درامية مطلقة

تؤكد منصة «واتش إت» مجددًا حرصها على منح الفرص للشباب، فبعد النجاحات التى حققها الفنان الشاب نور النبوى فى السينما، وآخرها فيلم «الحريفة» الذى حقق أرقامًا قياسية فى شباك التذاكر فى أول بطولة له، قررت المنصة التعاقد معه، من أجل تقديم أول عمل مشترك باسم «٦ شهور»، يبدأ تصويره خلال الفترة المقبلة.

المسلسل الجديد يقدم عددًا من الوجوه الشابة، وهو تأليف عمرو أبوزيد وأحمد هشام، ومن إخراج مصطفى صولى، فى أولى تجاربه الإخراجية. وتجرى الشركة المنتجة حاليًا التجهيزات النهائية لبدء التصوير خلال الأسابيع المقبلة، لكى يوجد المسلسل على خريطة العرض قريبًا، كما تجرى حاليًا عملية اختيار باقى عناصر العمل لبدء التصوير. ويضم الهيكل الإدارى للمنصة حاليًا عددًا من المتخصصين لاختيار الأعمال التى تنفذها المنصة، وفقًا للرؤية المميزة لها التى صعدت بها إلى قمة المنصات الرقمية خلال الفترة الماضية، وهو ما جعل الإقبال على الاشتراك فى المنصة يزيد بكثافة.

رنا رئيس تخوض بطولتها الأولى فى «إنترفيو»

انتهت منصة «WATCH IT» من تصوير أحدث أعمالها الأصلية «إنترفيو»، بطولة عدد كبير من الممثلين الشباب، وتتعاون فيه مع عدد من شركات الإنتاج الجديدة، على أن يُعرض بعد مسلسل «دواعى السفر».

ويتكون مسلسل «إنترفيو» من ١٠ حلقات، ويعتبر البطولة الأولى للفنانة الشابة رنا رئيس، بمشاركة كل من: خالد شباط وميدو عادل وديانا هشام وحازم إيهاب ومحمد العمروسى وسارة نور ونور بدر وخالد جواد ومونيكا ألفونس، إلى جانب مجموعة من الفنانين وضيوف الشرف. المسلسل الجديد تأليف أمينة مصطفى، وإخراج أحمد خالد أمين، وتدور أحداثه حول شخصية «نادين» التى تعمل محللة بيانات، وتذهب ﻹجراء مقابلة عمل تقلب حياتها رأسًا على عقب، وتتوالى بعدها الأحداث، التى تقدم رنا رئيس خلالها ٣ شخصيات مختلفة.