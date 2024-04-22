عملية حاسمة.. استشهاد أحمد حاتم فى "السرب"

يشارك الفنان أحمد حاتم خلال أحداث الفيلم السينمائي الجديد "السرب" والمقرر طرحه بدور العرض السينمائية يوم 1 مايو المقبل، بجميع سينمات مصر وعدد من الدول العربية.

يجسد "حاتم" دور ضابط طيار مهتدي الشاذلي، الذي يستشهد أثناء عملية ضرب معاقل الإرهاب بدرنة بليبيا بعد استشهاد عدد من المصريين من العاملين بليبيا على يد التنظيم الإرهابي داعش.

ونشر أحمد حاتم عددًا من الصور له عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام" وهو مرتد الزي العسكري من داخل كواليس فيلم "السرب" وعلق: "الشاذلي.. مصر مبتسيبش حق ولادها فيلم السرب يوم 1 مايو بجميع دور العرض في مصر.. دم المصريين خط أحمر".

وقال أحمد حاتم في تصريحات خاصة، لـ"الدستور"، إنه فخور بانتمائه لفيلم ضخم بحجم "السرب"، كما أنه سعيد بعرض الفيلم أخيرًا في دور العرض السينمائية بعد سلسلة من التأجيلات.

وأضاف "حاتم" أنه لم يتردد لحظة في قبول الدور، وأنه يعد إضافة لمشواره الفني، كما أنه يعشق الأعمال الوطنية ويهمه المشاركة بها.

يعد فيلم "السرب" أحد الإنتاجات الضخمة والمميزة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع شركة سينرجي التي أعلنت عن طرح العمل قريبا؛ لينضم لقائمة الأعمال الوطنية التي عكفت الشركة المتحدة على إنتاجها وتقديمها للجمهورين المصري والعربي ضمن حملتها لزيادة الوعي ورفع روح الوطنية والهوية المصرية.

قصة فيلم السرب

تدور قصة فيلم "السرب" حول الضربة الجوية المصرية لمواقع تنظيم داعش الإرهابي، وتدمير 13 موقعًا له بنسبة كاملة، ويتطرق الفيلم إلى الشئون الداخلية وتكوين الجماعات الإرهابية وكيف يفكرون؟ ولم يتطرق الفيلم إلى تلك الجماعات في ليبيا فقط، بل تمتد إلى بعض الدول العربية الأخرى التي يوجد بها التنظيم، مثل دول العراق، وارتباط أذرع جماعة داعش ببعضها في أكثر من دولة لأهداف تدميرية وتخريبية فقط، وإثارة الرعب والذعر في نفوس المواطنين، وليس دفاعًا عن الدين الإسلامي كما يدّعون.

يتناول الفيلم قضية الإرهاب بصورة شاملة تكشف عن خباياه، ويتصدى لوقائع وتعريفات حول الإرهاب ومسمى الهوية والتضحيات من أجل الوطن والثأر، ورسائل أخرى يعمل عليها المؤلف.

أبطال فيلم السرب

فيلم "السرب" من بطولة النجم أحمد السقا والفنانة هند صبري، ودياب، وكريم فهمي، وآسر ياسين، وشريف منير، ومحمود عبدالمغني، ومن تأليف عمر عبدالحليم وإخراج أحمد نادر جلال.