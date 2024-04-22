مخرج "الوصفة السحرية" ينتهى من عمليات المونتاج استعدادًا لعرضه على شاشات "المتحدة"

انتهى المخرج خيري سالم من مونتاج حلقات المسلسل الدرامي الجديد "الوصفة السحرية لزواج ناجح" من بطولة شيري عادل وإسلام جمال.

ويضع خيري سالم اللمسات النهائية على العمل المقرر عرضه في موسم الأوف سيزون على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وكان أبطال مسلسل "الوصفة السحرية" قد انتهوا مؤخرا من تصوير العمل بالكامل استعدادا لعرضه.

ويعد مسلسل "الوصفة السحرية" أولى أعمال الشركة المتحدة للعرض ضمن الخريطة الدرامية للشركة في موسم صيف 2024.

قصة مسلسل "الوصفة السحرية"

تدور أحداث مسلسل "الوصفة السحرية" حول العلاقات الزوجية والمشاكل التي تواجه المقبلين على الزواج، وكذلك التى تواجه الأشخاص فى السنوات الأولى من الزواج، وذلك من خلال مجموعة من السيدات اللاتى يقطن داخل كومبوند سكنى، ويظهر كتاب بعنوان "الوصفة السحرية لزواج ناجح" وينتشر بين سيدات الكومبوند اللاتى يقرأن الكتاب وسط إعجاب كبير منهن ومحاولة لتنفيذ ما بداخل الكتاب، وذلك في إطار اجتماعى مشوق.

ويجسد الفنان إسلام جمال دور شاب متزوج من الفنانة بسمة داود ضمن الأحداث، بينما تظهر الفنانة شيري عادل بدور زوجة الفنان عمر الشناوي، وتجمع علاقة صداقة قوية بين الأسرتين نظرًا لمكوثهما في "كومبوند" واحد، وتتوالى أحداث العمل في إطار اجتماعي لايت، ويسلط الضوء على المشاكل الزوجية.

أبطال مسلسل "الوصفة السحرية"

مسلسل "الوصفة السحرية" يعتمد على البطولة الجماعية، ويضم في قائمة أبطاله كلا من: شيرى عادل، إسلام جمال، هيدى كرم، عمر الشناوى، بسمة داود، لقاء سويدان، رانيا منصور، كارولين عزمى، محمد أبوداود، هالة فاخر، سلوى عثمان، سلوى محمد على، عماد رشاد، والعمل تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هانى سرحان، إشراف على الكتابة دعاء عبدالوهاب، فكرة: مى سعيد، سيناريو وحوار منة فوزى وإيرين يوسف ومي سعيد، وإخراج خيرى سالم.