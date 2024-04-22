الإثنين 22 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مخرج "الوصفة السحرية" ينتهى من عمليات المونتاج استعدادًا لعرضه على شاشات "المتحدة"

مسلسل الوصفة السحرية
مسلسل الوصفة السحرية

انتهى المخرج خيري سالم من مونتاج حلقات المسلسل الدرامي الجديد "الوصفة السحرية لزواج ناجح" من بطولة شيري عادل وإسلام جمال. 

ويضع خيري سالم اللمسات النهائية على العمل المقرر عرضه في موسم الأوف سيزون على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. 

وكان أبطال مسلسل "الوصفة السحرية" قد انتهوا مؤخرا من تصوير العمل بالكامل استعدادا لعرضه. 

ويعد مسلسل "الوصفة السحرية" أولى أعمال الشركة المتحدة للعرض ضمن الخريطة الدرامية للشركة في موسم صيف 2024.

 

قصة مسلسل "الوصفة السحرية" 

تدور أحداث مسلسل "الوصفة السحرية" حول العلاقات الزوجية والمشاكل التي تواجه المقبلين على الزواج، وكذلك التى تواجه الأشخاص فى السنوات الأولى من الزواج، وذلك من خلال مجموعة من السيدات اللاتى يقطن داخل كومبوند سكنى، ويظهر كتاب بعنوان "الوصفة السحرية لزواج ناجح" وينتشر بين سيدات الكومبوند اللاتى يقرأن الكتاب وسط إعجاب كبير منهن ومحاولة لتنفيذ ما بداخل الكتاب، وذلك في إطار اجتماعى مشوق.

ويجسد الفنان إسلام جمال دور شاب متزوج من الفنانة بسمة داود ضمن الأحداث، بينما تظهر الفنانة شيري عادل بدور زوجة الفنان عمر الشناوي، وتجمع علاقة صداقة قوية بين الأسرتين نظرًا لمكوثهما في "كومبوند" واحد، وتتوالى أحداث العمل في إطار اجتماعي لايت، ويسلط الضوء على المشاكل الزوجية.

أبطال مسلسل "الوصفة السحرية" 

مسلسل "الوصفة السحرية" يعتمد على البطولة الجماعية، ويضم في قائمة أبطاله كلا من: شيرى عادل، إسلام جمال، هيدى كرم، عمر الشناوى، بسمة داود، لقاء سويدان، رانيا منصور، كارولين عزمى، محمد أبوداود، هالة فاخر، سلوى عثمان، سلوى محمد على، عماد رشاد، والعمل تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هانى سرحان، إشراف على الكتابة دعاء عبدالوهاب، فكرة: مى سعيد، سيناريو وحوار منة فوزى وإيرين يوسف ومي سعيد، وإخراج خيرى سالم.

الوصفة السحرية مسلسل الوصفة السحرية مسلسل الوصفة السحرية لزواج ناجح موعد عرض مسلسل الوصفة السحرية أبطال مسلسل الوصفة السحرية

مواد متعلقة

أفلام وثائقية متميزةعلى شاشة القناة الوثائقية فى مايو

"سيرة مقام".. فيلم وثائقى جديد على شاشة "الوثائقية" قريبًا

أسباب منع أكرم السعدنى من حضور عزاء عمه صلاح السعدنى

"المهن التمثيلية": عزاء صلاح السعدنى للعائلة والأصدقاء فقط.. ونعتذر للصحفيين

التفاصيل الكاملة لفيلم السرب قبل أيام من عرضه بدور السينما

عرض "رحلة 404" بدار الأوبرا ضمن عروض نادي السينما.. الأربعاء

"شقو" يتصدر القائمة.. إيرادات أفلام موسم عيد الفطر أمس

دخل مرحلة المونتاج.. تفاصيل فيلم "الهوى سلطان" وموعد عرضه

الأكثر قراءة

قرار وزير التموين بشأن بيع الخبز السياحي الحر والفينو (انفراد)

ماذا تعرف عن دريمز الغانى منافس الزمالك فى نصف نهائى كأس الكونفيدرالية؟

المصيلحى يعلن هدفًا طموحًا.. 3.5 مليون طن قمح محلى هذا الموسم وصرف مستحقات المزارعين خلال 48 ساعة

عاجل.. التموين تحدد سعر كيلو السكر الحر

الأرز بـ27 جنيهًا.. تخفيضات كبيرة فى أسعار السلع بمعرض "الزراعة" بالدقى

نيابة النقض توصى بإعدام المتهمين بقتل الإعلامية شيماء جمال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

معركة.. قناعات تزرع..

أحمد الصغير

قميص غزة (2)| كتاب الحقائق الصادمة.. الذين أجرموا فى حق فلسطين باسم المقاومة

سارة الشلقاني

فشل إسرائيلى كامل

محمود خليل

«النبى» فى قلب المحنة

ماجد حبته

حقوق الإنسان الفلسطينى!

حسين دعسة

حماس باقية فى قطر.. وجولة وساطة لهدنة نهائية

لواء.حمدى البطران

الأقباط.. والحملة الفرنسية

القس رفعت فكرى سعيد

بين لويس عوض.. وإدوار الخراط

صور

حضور كبير فى اليوم الثانى لملتقى القاهرة الأدبى

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

برعاية "الدستور".. انطلاق الدورة السادسة من ملتقى القاهرة الأدبي بقبة الغوري

محطة تل أبيب

المزيد

خوفًا من قطع المساعدات.. تحركات إسرائيلية ضد العقوبات الأمريكية على جيش الاحتلال

سقوط أكاذيب إسرائيل.. هكذا دخلت الأسلحة إلى غزة تحت عين وبرعاية جيش الاحتلال ورجاله

الاعلام العبرى: أى انسحاب للوسيط القطرى سيوجه ضربة  قاسمة لمفاوضات التبادل