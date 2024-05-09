الخميس 09 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

المركز القومي للمسرح ينظم دراسة نقدية تتناول العرض المسرحي"النقطة العميا"

بوستر
بوستر

ينظم المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية؛ برئاسة الفنان إيهاب فهمي، دراسة نقدية تتناول العرض المسرحي"النقطة العميا" إنتاج فرقة مسرح الغد بقيادة الفنان القدير سامح مجاهد، تحت رعاية وزيرة الثقافة الأستاذة الدكتورة نيفين الكيلاني، وإشراف قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج الكبير خالد جلال.

وأكد القومي للمسرح، في بيان، أن الندوة ستكون في التاسعة والنصف مساء اليوم الخميس ٩ مايو ٢٠٢٤، بمسرح الغد، عقب العرض مباشرة وبحضور المشاركين بالعرض المسرحي، ويتحدث فيها كل من الأستاذة الدكتورة سامية حبيب، الكاتب الصحفي محمد بهجت، وتدير الدراسة النقدية الباحثة المسرحية بالمركز رشا زيدان.

أبطال النقطة العميا

مسرحية النقطة العميا من بطولة نور محمود، وهي أول تجربة مسرحية له، ويشاركه أحمد السلكاوي، أحمد عثمان، حسام فياض، هايدي بركات، عمر صلاح الدين.

تدور أحداث المسرحية حول عطل يصيب سيارة آدم الذي يجسده نور محمود، أثناء عاصفة شديدة، مما يضطره إلى اللجوء لأقرب بيت ليجد بداخله ثلاثة أساتذة في القانون يلعبون لعبة غريبة تدعي المحكمة وتكتمل عناصر اللعبة بحضوره، ليجد نفسه متورطًا في قبضة المحكمة ويحاول إيجاد طريق للخروج من هذه اللعبة.

وزيرة الثقافة ابطال النقطة العميا النقطة العميا نيفين الكيلاني قصة مسرحية النقطة العميا

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