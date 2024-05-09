الخميس 09 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

حكيم: "ليالى مصر" مشروع محترم من الشركة المتحدة

حكيم
حكيم

عبّر النجم حكيم عن سعادته الكبيرة بالمشاركة في أول حفل من مشروع "ليالي مصر"، الذي وصفه بالضخم المحترم، والذي يعيد مصر لمكانتها داخليًا وخارجيًا، لافتًا إلى أن مشروع ليالي مصر هو بمثابة فكرة مميزة ومبهجة قدمتها الدولة لإسعاد المصريين في موسم الأعياد.

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وقال حكيم، لـ"الدستور"، إن سعادته بالمشروع والمشاركة فيه تكمن في توقيته الذي يتزامن مع أعياد الربيع وعيد القيامة، لافتًا إلى أن هذه الفترة يعيش فيها المصريون بكامل الفرحة والبهجة، وهو ما يجعل المشروع يتم في وقت جيد للغاية وله رونقه عند الجمهور.


وأشار حكيم إلى أن تقديم الحفلات في عدد كبير من المحافظات يؤكد رغبة الدولة في إسعاد المصريين والوصول لهم في كل مكان لزيادة البهجة والفرحة بالأعياد، لافتًا إلى أن الشركة المتحدة تسعي لتقديم إبداع خاص للمصريين، معبرًا عن شكره على خططها الطموحة للنهوض بالفن.


ولفت حكيم إلى أن: مشروع "ليالي مصر" مباردة مهمة للغاية خاصة في التوقيت الحالي، وشىء محترم ومقدر من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وسيكون بداية لواجهة كبيرة من النجاح في الفترة المقبلة، خاصة أن هناك كثيرًا من الحفلات الضخمة بمختلف المدن، وهو ما يجعل للحفلات الغنائية شكلًا جديدًا متطورًا، لأن الجمهور متعطش لذلك منذ سنوات عديدة، والمتحدة أعطت لهم ما أرادوه بهذه التجربة الفريدة.

ول حفل من المشروع حكيم مشروع ليالي مصر ليالي مصر حكيم للدستور

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