الخميس 09 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

السبت.. "السيمفوني" يواصل عزف روائع القرن العشرين فى الأوبرا

المايسترو أحمد الصعيدى
المايسترو أحمد الصعيدى

 تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلا لأوركسترا القاهرة السيمفونى بقيادة المايسترو أحمد الصعيدى ومشاركة عازفة التشيللو الروسية فيكتوريا كابرالوفا وكورال أكابيلا النسائى قيادة وتدريب مايا جفينيريا،  وذلك فى الثامنة والنصف مساء السبت 11 مايو بالمسرح الكبير، وذلك ضمن توجهات وزارة الثقافة المصرية لتقديم  مختلف ألوان الإبداع العالمى

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سلسلة روائع القرن العشرين 

يأتي الحفل ضمن سلسلة روائع القرن العشرين ويتضمن مجموعة من أهم الأعمال الكلاسيكية التى وضعها كبار المؤلفين خلال القرن الماضى منها ليلية لـ ديبوسى ، كونشيرتو التشيللو والأوركسترا الأول لـ شوستاكوفيتش والسيمفونية الثانية لـ بيتهوفن .

جدير بالذكر  أن أوركسترا القاهرة السيمفوني تأسس عام 1959 على يد المايسترو النمساوي فرانز ليتشاور، ومنذ هذا التاريخ يسهم في إثراء الحياة الموسيقية في مصر من خلال استضافة اشهر الموسيقيين فى العالم وأيضًا يعمل على تشجيع الموسيقيين المصريين من المؤلفين والعازفين والقادة فى الاعلان عن انفسهم ، وعلى مدار تاريخه نجح فى ضم مؤلفات عالمية إلى ريبرتواره الفنى ، كما نظم العديد من ورش العمل لمدربين دوليين ، هذا إلى جانب جولات فنية في مختلف أرجاء العالم.

 الأحد.. الأوبرا تحتفل باليوم العالمي للشعر

وفى إطار متابعات الثقافة المصرية للمناسبات المتخصصة تحتفل دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد باليوم العالمى  للشعر خلال لقاء يقام بالتعاون مع بيت الشعر العربى التابع لصندوق التنمية الثقافية وذلك فى السابعة مساء الأحد 12 مايو بالمسرح الصغير.

 ويديره الاعلامى الشاعر محمود شرف ويستضيف نخبة من الشعراء هم محمد صالح عرب ، عبد الرحمن مقلد ، فارس خضر ، عماد غزالى ، شيرين العدوي ، وخلال اللقاء يتم الاحتفاء بشاعرى الدورة العاشرة لليوم العربى للشعر "صقر عليشى "سوريا" ، الراحل المجاهد سليمان البارونى "ليبيا" ، محمد المختار ولد اباه "موريتانيا " والدكتور عبد الاله بلقزير "المغرب" باعتبارهم رموز للثقافة العربية لعام 2024 .

 

المسرح الكبير الثقافة المصرية دار الأوبرا المصرية دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد لمياء زايد

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