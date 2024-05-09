نجوم الفن يشيعون جنازة والدة كريم عبدالعزيز

انتهت، منذ قليل، صلاة الجنازة على والدة الفنان كريم عبدالعزيز، السيدة سهير عبدالعزيز، التي تم تشييع جثمانها من مسجد الرحمن الرحيم بصلاح صالح، وتم دفنها بمقابر الأسرة.

وحرص المنتج محمد السعدي، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة، والمنتج تامر مرسي، على المشاركة في جنازة والدة النجم كريم عبدالعزيز.

نجوم الفن فى جنازة والدة كريم عبدالعزيز

كما شارك كل من الفنان أحمد حلمي، أحمد السقا، مصطفى شعبان، الدكتور أشرف زكي، المخرج والمنتج وائل عبدالله، سليمان عيد، المخرج أحمد نادر جلال، دنيا سمير غانم، عمرو يوسف، أحمد الجنايني، منه شلبي، المنتج محمد العدل.

كما حضر الجنازة كل من أحمد عز، ماجد الكدواني، شريف منير، ريهام عبدالغفور، كما حضر والد كريم عبدالعزيز، المخرج محمد عبدالعزيز، الجنازة رغم مرضه، حيث ظهر عليه التعب الشديد.

ونشرت بوسي شلبي صورة تجمع سهير عبدالعزيز بنجلها كريم عبدالعزيز، عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلقت: "البقاء لله.. توفيت إلى رحمة الله السيدة الفاضلة سهير عبدالعزيز والدة الفنان كريم عبدالعزيز وياسمين عبدالعزيز".

ونعت نقابة المهن التمثيلية، ببالغ الحزن والأسى، والدة الفنان كريم عبدالعزيز، السيدة سهير عبدالعزيز.

وتقدمت النقابة، برئاسة الدكتور أشرف زكي ومجلس الإدارة، بخالص التعازي لأسرة الراحل، داعين المولي عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.