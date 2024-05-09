«السرب» يقترب من 19 مليون جنيه بعد 8 أيام عرض

تصدر فيلم «السرب» شباك التذاكر منذ طرحه فى دور العرض السينمائية، كما حاز اهتمام الجمهور الخليجى بعد ساعات قليلة من عرضه، محققًا ردود أفعال طيبة.

واقترب الفيلم من تحقيق 19 مليون جنيه فى أول ٨ أيام عرض بمصر، وحقق ١٨ مليونًا و٨٠٠ ألف جنيه، ما يشير إلى تشوق الجمهور لعمل تاريخى يُظهر قدرات القوات الجوية المصرية.

ويؤرخ الفيلم لإحدى الضربات الجوية الناجحة، التى نفذتها القوات الجوية ضد مواقع تنظيم داعش الإرهابى فى ليبيا بعد واقعة إعدام ٢١ قبطيًا، ونجحت فى الثأر من القتلة بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتمكنت من تدمير معسكرات ومناطق تمركز وتدريب ومخازن التنظيم الإرهابى.

«السرب» بطولة أحمد السقا وشريف منير وآسر ياسين ونيللى كريم، ودياب وصبا مبارك وكريم فهمى ومحمد ممدوح ومحمد فراج وأحمد صلاح حسنى، ومحمود عبدالمغنى وعمرو عبدالجليل ومصطفى فهمى وأمير صلاح الدين، وعدد كبير من الفنانين، الفيلم من تأليف عمر عبدالحليم وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجى فيلمز.