الخميس 02 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

"عالماشي" يتذيل قائمة إيرادات أفلام عيد الفطر

بوستر فيلم عالماشي
بوستر فيلم عالماشي

تذيل فيلم "عالماشي" للفنان علي ربيع إيرادات أفلام عيد الفطر الماضي، مساء أمس الأربعاء، خاصة مع استبعاد فيلم "الحريفة" من المنافسة وكذلك "أسود ملون"، ليأتي فيلم "ربيع" في آخر جدول الترتيب.

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وحصل الفيلم على إيراد وصل إلى 65 ألف جنيه فقط، وذلك بحسب البيان الذي أصدره مدير التوزيع محمود الدفراوي، والذي حل خلاله فيلم "السرب" في المقدمه بما يقارب المليون و700 ألف جنيه، متذيلاً "ربيع" القائمة بالمركز الأخير.

فيلم "عالماشي" تدور أحداثه حول شخصية "هادي هادي عبدالهادي" الشاب الكسول الذي يبلغ من العمر 30 عامًا، ويعيش مع والده وتنقلب حياته رأسًا على عقب عندما يشخصه الأطباء بحالة نادرة تستلزم منه الحركة المستمرة لتجنب إصابته بجلطات في الدم، فيبدأ رحلة كوميدية من المشي الدائم.

فيلم "عالماشي" بطولة علي ربيع، كريم عفيفي، آية سماحة، صلاح عبدالله، انتصار، عبدالله مشرف وعدد من نجوم الكوميديا، من تأليف أحمد عبدالوهاب، وكريم سامي كيمز، وهدير الشريف، وإخراج محمد الخبيري، ومن المقرر طرح الفيلم في عيد الفطر ٢٠٢٤.


وكان آخر أعمال الفنان علي ربيع، فيلم "بعد الشر" من تأليف أمين جمال، ووليد أبوالمجد، وإخراج أحمد عبدالوهاب.

وشارك في بطولته ميرنا نورالدين، أوس أوس، رنا رئيس، بيومى فؤاد، عمرو عبدالجليل، سليمان عيد، هالة فاخر، ألفت عمر، وضيفة الشرف ملك قورة، وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي ويُجسِّد علي ربيع، خلال الأحداث شخصية طيار يقابل العديد من المواقف الكوميدية.

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