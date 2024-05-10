الجمعة 10 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

إيرادات "شقو" تقترب من 67 مليون جنيه

شقو
شقو

استطاع فيلم شقو بطولة النجم عمرو يوسف أن يحصد إيرادات مرتفعة للغاية عقب عرضه لمدة 4 أسابيع ويومين بدور العرض السينمائي.

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ووصلت إيرادات الفيلم حسب البيان الذي أصدره الموزع السينمائي محمود الدفراوي إلى 66 مليونا و700 ألف جنيه مقتربًا من 67 مليون جنيه خلال فترة عرضه للجمهور.

قصة فيلم "شقو"
فيلم "شقو" مستوحى من رواية أمير اللصوص لـ"تشاك هوجان"، وتدور أحداثه في إطار أكشن تشويقي لا يخلو من الرومانسية والكوميديا، حول مجموعة من الأصدقاء خارجين على القانون، يمارسون أعمالًا إجرامية ومشبوهة بمساعدة عدد من الشخصيات الأخرى، لكن تقودهم أعمالهم غير المشروعة إلى أزمات كبيرة، وتحدث وراءها تبعات خطيرة.

أبطال فيلم شقو
فيلم "شقو" من بطولة عمرو يوسف ودينا الشربيني في سادس تعاون بينهما، بعد أن قدما معًا مسلسل "عشم إبليس" ضمن موسم دراما رمضان 2017، وفيلم "كدبة كل يوم" ومسلسل "المواطن إكس" ومسلسل "طرف تالت" وفيلم "هيبتا".

ويشاركهما البطولة يسرا وأمينة خليل ومحمد ممدوح ووليد فواز وعباس أبوالحسن ومحمد جمعة، من تأليف وسام صبري وإنتاج أحمد السبكي وإخراج كريم السبكي.

عمرو يوسف للنجم عمرو يوسف محمود الدفراوي الموزع السينمائي محمود الدفراوي فيلم شقو فيلم شقو بطولة للنجم عمرو يوسف

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