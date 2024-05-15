الأربعاء 15 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

84 سنة عادل إمام.. كيف يرى الزعيم تطور المجتمع؟ (فيديو)

عادل امام
عادل امام

قدمت الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية عدد كبير من مقاطع الفيديو المبنية على فكرة رسم وجه الزعيم عادل إمام كاريكاتريًا، ومعها بعض من تصريحاته حول الفن والمجتمع بشكل مميز.

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وضمن الفيديوهات طرحت مقطع فيديو تحدث فيه الزعيم عن المجتمع ومدى ارتباط الفنان بالجمهور حيث قال :"كل شىء في الدنيا بيتغير رتم الكلام نفسه بيتغير، وإذا لم يرى ذلك الفنان، وإذا لم يكن مرتبطا بالمجتمع وأهله بشكل كامل، وإذا انفصل عن كل ذلك فلم يستطيع أن يتواصل ويستكمل معهم بفنه نجاحه، فارتباط الفنان بالناس هو ما يجعله مستكملا لرحلته في عالم التمثيل".

محطات في حياة عادل إمام

نال الزعيم  عادل إمام درجة البكالوريوس في الزراعة من جامعة القاهرة، فقد بدأ حياته الفنية على مسرح الجامعة، ومنها انطلق إلى عالم السينما.

ولعب الزعيم دور البطولة في العديد من الأفلام التي حققت أعلى الإيرادات في تاريخ السينما المصرية، حيث كانت أفلامه في الثمانينيات والتسعينيات الأعلى أرباحاً في السينما حينها.

 

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