84 سنة عادل أمام.. مسيرة الزعيم الفنية بدأت من مسرح الجامعة

طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مجموعة من مقاطع الفيديو لتهنئة الزعيم عادل إمام، على طريقتها الخاصة بعيد ميلاده، من بينها مقطع أظهر شخصية الزعيم مرسومة بشكل كاريكاتيري وحملت عنوان “عادل إمام.. حب التمثيل” ظهر فيها الزعيم عادل إمام متحدثا عن علاقته بالفن وحبه له.

وتحدث الزعيم خلال الفيديو عن والدته قائلا: "أنا بحب التمثيل لدرجة لا احد يتخيلها فأنا لا اعلم غيره واحببته بشكل لم يتخيله ولن يتخيله احد، فأنا خريج كليه الزراعة ولم اعمل في هذا المجال ولو ثانية واحدة، فأنا تخرجت من الكلية ممثل وليس مهندي زراعي" .

من هو عادل إمام؟

نال الزعيم عادل إمام درجة البكالوريوس في الزراعة من جامعة القاهرة، فقد بدأ حياته الفنية على مسرح الجامعة، ومنها انطلق إلى عالم السينما.

ولعب الزعيم دور البطولة في العديد من الأفلام التي حققت أعلى الإيرادات في تاريخ السينما المصرية، حيث كانت أفلامه في الثمانينيات والتسعينيات الأعلى أرباحاً في السينما حينها .