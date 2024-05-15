الأربعاء 15 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

حضور كبير بعرض وندوة أفلام خريجي المدرسة العربية للسينما بمركز الثقافة السينمائية

القومي للسينما
القومي للسينما

شهد مركز الثقافة السينمائية 36 ش شريف التابع للمركز القومى للسينما برئاسة مدير التصوير الدكتور حسين بكر، مشاركة وحضور كبيرين بالأمسية السينمائية والتي شهدت عرض مجموعة من أفلام خريجي المدرسة العربية للسينما والتليفزيون برئاسة  مني الصبان.

txt

إياد نصار يصل عمر مكرم لحضور جنازة والدة يسرا اللوزى

txt

درة تنعى والدة يسرا اللوزى

txt

يسرا اللوزى تصل مستشفى "الأنجلو" لتسلم جثمان والدتها

txt

بماذا دعت ريهام عبدالغفور لوالدها قبل صلاة الجمعة؟

txt

إيرادات "شقو" تقترب من 67 مليون جنيه

txt

"القومي للمسرح" يقيم دراسة نقدية حول العرض المسرحي "النقطة العميا"

txt

جمع 65 ألف جنيه.. "عالماشى" يتذيل قائمة إيرادات السينما

txt

جنازة والدة يسرا اللوزى بعد صلاة الجمعة من مسجد عمر مكرم

txt

"السرب" يتخطى 20 مليون جنيه فى شباك التذاكر

txt

«السرب» يقترب من 19 مليون جنيه بعد 8 أيام عرض


وعرض فيها فيلم قصير تناول لقطات من مشوار د.مني الصبان السينمائي  وصولا لحفل.

كما تم عرض أفلام رحلة الكراسي وحلم بقايا السيرة  وعيشة أهلك وإلي صديقي وعقب  عرض الأفلام أقيمت  ندوة أدارها الناقد السينمائي  أحمد سعد الدين حيث ناقش خلالها الجمهور وصناع الأفلام من خريجي المدرسة  .


جدير بالذكر أن التعاون بين المدرسة العربية للسينما والتليفزيون  سوف يستمر خلال المرحلة القادمة وذلك دعما للمواهب من الشباب، أشرف علي اللقاء الكاتبة أمل عبد المجيد مدير عام مركز الثقافة السينمائية ٣٦ ش شريف.  

b4671224-25b3-46e7-980d-51ec2ace429f
b4671224-25b3-46e7-980d-51ec2ace429f
25efd282-3f70-49b5-b7e1-7857744b2648
25efd282-3f70-49b5-b7e1-7857744b2648
ef38a42c-62df-4ef7-9bd9-1079630d9bdd
ef38a42c-62df-4ef7-9bd9-1079630d9bdd
الثقافة السينمائية مركز الثقافة السينمائية ٣٦ ش شريف مركز القومى للسينما مدير التصوير د حسين بكر د حسين بكر

مواد متعلقة

إياد نصار يصل عمر مكرم لحضور جنازة والدة يسرا اللوزى

درة تنعى والدة يسرا اللوزى

يسرا اللوزى تصل مستشفى "الأنجلو" لتسلم جثمان والدتها

بماذا دعت ريهام عبدالغفور لوالدها قبل صلاة الجمعة؟

إيرادات "شقو" تقترب من 67 مليون جنيه

"القومي للمسرح" يقيم دراسة نقدية حول العرض المسرحي "النقطة العميا"

جمع 65 ألف جنيه.. "عالماشى" يتذيل قائمة إيرادات السينما

جنازة والدة يسرا اللوزى بعد صلاة الجمعة من مسجد عمر مكرم

الأكثر قراءة

بعد تفاقم الخلاف بشأن المعبر.. مخاوف إسرائيلية من اتخاذ مصر خطوات تصعيدية جديدة

جمع عار ومفرد عقد.. إجابة أسئلة اللغة العربية للشهادة الإعدادية 2024 المحيرة

تراجع سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأربعاء 15-5-2024 خلال منتصف التعاملات

مشادة كلامية فقط.. براءة المتهم بقتل زوجته بكرداسة

كيف يتخطى الأهلى حمى البداية أمام الترجى؟

نفاد تذاكر حفل "الشريعي" لـ الحجار والحلو.. و 8 شروط لحضور الجمهور بالأوبرا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

الثراء المعرفي لتأمين الاندماج الوطني

إبراهيم داود

صورة طه حسين

ماجد حبته

ذكرى النكبة القديمة!

محمد عبيد المهيري

قمة المنامة: الاجتماع الفاصل لحماية المنطقة العربية

عبد الرحيم طايع

لماذا نحتفظ بالكراكيب؟!

جلال حمام

الرئيس الأمريكى فى ورطة

علي سعدة

للدين رب يحميه

حسين دعسة

هل تترك الولايات المتحدة الأمريكية طاولة الحرب العدوانية على غزة؟

صور

موتمر اتحاد القبائل العربية

مؤتمر حاشد لاتحاد القبائل العربية

احتفالات المصريين بتجديد مسجد السيدة زينب

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال: كثفنا عملياتنا في مخيم جباليا للاجئين وشرق رفح

وسط توترات رفح.. الولايات المتحدة تقدم حزمة أسلحة لإسرائيل بقيمة مليار دولار

اليوم 222 للعدوان.. الاحتلال يكثف غاراته العشوائية على كامل قطاع غزة