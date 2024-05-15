كان 2024.. أفلام تتنافس على جائزة "السعفة الذهبية"

انطلقت مساء الثلاثاء، فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي في نسخته الـ 77 والذي تمتد حتى 25 مايو من الشهر الجاري، وذلك بمنافسة 22 فيلمًا تتنافس على جائزة السعفة الذهبية بالمسابقة الرسمية.

ويتواجد خلال الماراثون السينمائي لهذا العام كبار المخرجين والنجوم في العالم والذين يتنافسون على الجائزة الشهيرة، والتي من ضمنها خمسة افلام مرشحة لنيل السعفة لهذا العام .

"المتدرب" للمخرج الايراني علي العباسي

المتدرب يرصد امبراطورية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وابنته إيفانكا مع قصص عن محاكمات ترامب الحالية بتهم الفساد، والمفارقة أن بطل العمل هو من أصل روماني وأما الفيلم فهو من إخراج الإيراني علي عباسي.

"طائر" من إخراج أندريا أرنولد

قصه الفيلم تدور في الثانية عشرة من عمر بطلته، حيث تعيش بيلي الصغيرة مع أخيها هانتر ووالدها باغ الذي يربيهم بمفردهم في أحد المساكن العشوائية في شمال كينت، لا يملك باغ الكثير من الوقت لهما وتبحث بايلي، التي تقترب من سن البلوغ، عن الاهتمام والمغامرة في مكان آخر.

أنواع من اللطف للمخرج يورغوس لانثيموس

تور أحداث الفيلم "أنواع اللطف " حول رجل بلا خيارات يحاول السيطرة على حياته، ورجل شرطة قلق لأن زوجته التي اختفت في البحر عادت ويبدو أنها شخص مختلف؛ وامرأة مصممة على إيجاد شخص معين يتمتع بقوة خاصة، مقدر لها أن تصبح قائدة روحية معجزة، يضم فريق العمل كل من إيما ستون المفضلة لدى يورغوس لانثيموس وجيسي بليمونز وويليم دافو ومارغريت كوالي .

أوه كندا للمخرج بول شريدر

يقوم صانع أفلام وثائقية كندي شهير، محكوم عليه بالمرض، بإجراء مقابلة أخيرة مع أحد طلابه السابقين، ليقول أخيرًا الحقيقة الكاملة عن حياته، اعتراف تم تصويره أمام أعين زوجته الأخيرة.

إيميليا بيريز للمخرج جاك أوديار

تلعب زوي سالدانا دور البطولة في شخصية ريتا وهي محامية لا تحظى بالتقدير، والتي تتلقى عرضًا غير متوقع لتساعد رئيس الكارتيل المخيف في المكسيك على التقاعد من عمله والاختفاء إلى الأبد من خلال أن يصبح المرأة التي طالما حلم بأن يكونها.