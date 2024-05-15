الأربعاء 15 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

السعفة الذهبية تعيد الأسطورة ميريل ستريب لمهرجان "كان" السينمائي

ميريل ستريب
ميريل ستريب

بفضل مسيرتها الفنية الطويلة والمثمرة التي امتلأت بالإنجازات، والتي تضمنت مجموعة كبيرة من الأعمال السينمائية المحبوبة من الجماهير والنقاد، فقد كان للنجمة العالمية ميريل ستريب حقًا أن تحصل على جائزة السعفة الذهبية الفخرية في حفل افتتاح مهرجان كان هذا العام. تمثل هذه الجائزة تقديرًا لمسيرتها الفنية الرائعة والأعمال التي أسهمت في ترسيخ اسمها في تاريخ السينما.

شهدت لحظة تسليم الجائزة من قبل جولييت بينوش لستريب تعبيرات مختلطة من التقدير والامتنان والفخر، حيث اندمجت دموع الفرح مع تصفيق حار من الجمهور الذي ملأ مسرح Grand Théâtre Lumière.

في خطابها، عبرت ستريب عن شكرها لمدينة كان على حسن الاستقبال بعد غياب دام 35 عامًا، حيث كان آخر ظهور لها في فيلم "Evil Angels" عام 1989. وصفت تجربة مشاهدة لقطات مسيرتها الفنية بأنها كانت كالنظر من نافذة قطار سريع، حيث عادت بذاكرتها إلى لحظات شبابها وتطورها المهني، وهي الآن تقف على المسرح في هذه اللحظة المميزة. كما أشارت إلى أن آخر مرة حضرت فيها مهرجان كان كانت قد كانت أمًا لثلاثة أطفال، وكانت تقترب من سن الأربعين، وتعتقد أن مسيرتها الفنية قد وصلت إلى نهايتها. وأضافت بابتسامة: "أنا هنا الليلة بسبب الفنانين الموهوبين الذين عملت معهم... أشكركم جميعًا على دعمكم وإلهامكم".

يُذكر أن آخر مشاركة لستريب في مهرجان كان كانت منذ 35 عامًا، حيث فازت بجائزة أفضل ممثلة عام 1989 عن دورها في فيلم "Evil Angels"، الذي أخرجه فريد شيبيسي.

الأعمال السينمائية ميريل ستريب السعفة الذهبية الفخرية مهرجان كان تاريخ السينما السينما

مواد متعلقة

فى انتظار المجهول

حصاد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فى أسبوع.. أبرزها اعتماد جدول الثانوية العامة

حصاد وزارة العمل في 7 أيام.. فرص عمل وعقود لذوي همم ومناقشة الملاحظات على مشروع قانون العمل

محمد الباز يكتب: تحقيق بالوثائق الصحفية.. جريمة هيكل فى حق الإمبراطورة فوزية

لقاءات مثمرة.. نشاط وزارة العمل في 7 أيام

السندريلا والقديس.. مذكرات مكتشف سعاد حسني

سيرة محمد اليمني.. «من سِمعه ساب خلجاته وطار عريان»

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس

الأكثر قراءة

جمع عار ومفرد عقد.. إجابة أسئلة اللغة العربية للشهادة الإعدادية 2024 المحيرة

عاجل| الجارديان: خلافات "أمريكية - إسرائيلية" حول مستقبل غزة بعد الحرب

تعليق صادم من "عصام صاصا" على واقعة دهسه أحد المواطنين

بعد تفاقم الخلاف بشأن المعبر.. مخاوف إسرائيلية من اتخاذ مصر خطوات تصعيدية جديدة

بعد سائق أوبر.. ضحية جديدة لسائقي "تطبيقات التوصيل" في التجمع

الحبس عامين للمتهم بابتزاز فتاة عبر تطبيق "واتساب"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

الثراء المعرفى لتأمين الاندماج الوطنى

إبراهيم داود

صورة طه حسين

ماجد حبته

ذكرى النكبة القديمة!

محمد عبيد المهيري

قمة المنامة: الاجتماع الفاصل لحماية المنطقة العربية

عبد الرحيم طايع

لماذا نحتفظ بالكراكيب؟!

جلال حمام

الرئيس الأمريكى فى ورطة

علي سعدة

للدين رب يحميه

حسين دعسة

هل تترك الولايات المتحدة الأمريكية طاولة الحرب العدوانية على غزة؟

صور

موسم حصاد البرتقال في طوخ

موتمر اتحاد القبائل العربية

مؤتمر حاشد لاتحاد القبائل العربية

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال: كثفنا عملياتنا في مخيم جباليا للاجئين وشرق رفح

وسط توترات رفح.. الولايات المتحدة تقدم حزمة أسلحة لإسرائيل بقيمة مليار دولار

اليوم 222 للعدوان.. الاحتلال يكثف غاراته العشوائية على كامل قطاع غزة