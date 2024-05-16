الخميس 16 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

"السرب" يتصدر.. إيرادات الأفلام ليلة الأبعاء بشباك التذاكر

السرب
السرب

حققت أفلام دور العرض السينمائي في مصر، أمس الأربعاء، إجمالي إيرادات بلغت 1,604,162 جنيه.

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ونرصد لكم من خلال هذا التقرير قائمة إيرادات أفلام السينما في مصر.

السرب

تصدر فيلم “السرب” من بطولة النجم أحمد السقا، قائمة إيرادات شباك التذاكر المصري، وحقق أمس الأربعاء، إيرادات بلغت قيمتها 803,982 جنيه، وهو من بطولة أحمد السقا ومصطفى فهمى وكريم فهمى وآسر ياسين وشريف منير وتأليف عمر عبد الحليم وإخراج أحمد نادر جلال.

الفيلم يسرد أحداث حقيقية لأبطال القوات المسلحة المصرية خلال الفترة المقبلة، وتبدأ أحداث البرومو بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الأحداث في "درنة" وسرعان ما يظهر أبطال العمل وهم يقومون بتنفيذ الأوامر بضرب عدة أماكن لمجموعات إرهابية والعودة مرة أخري بعد تنفيذ المهمة على أكمل وجه.

فاصل من اللحظات اللذيذة 

أما فيلم “فاصل من اللحظات اللذيذة”، فجاء فى المركز الثاني بإيرادات بلغت قيمتها 393,759 جنيه.

"فاصل من اللحظات اللذيذة" بطولة هشام ماجد، هنا الزاهد، محمد ثروت، بيومي فؤاد، الطفل جان رامز، عدد آخر من الفنانين، الفيلم من تأليف شريف نجيب، وجورج عزمي، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج أحمد السبكى. 

شقو 
وجاء فى المركز الثالث فيلم “شقو” الذي حقق إيرادات بلغت قيمتها 357,956 جنيه.

فيلم “شقو” من بطولة عمرو يوسف ودينا الشربيني في سادس تعاون بينهما، ويشاركهما البطولة يسرا وأمينة خليل ومحمد ممدوح ووليد فواز وعباس أبو الحسن ومحمد جمعة من تأليف وسام صبري و انتاج احمد السبكى وإخراج كريم السبكي.

عالماشي 
جاء في أخر القائمة فيلم عالماشى بطولة علي ربيع، بإيرادات بلغت قيمتها 48,465  جنيه.  

فيلم "عالماشي" بطولة علي ربيع، وكريم عفيفي، وآية سماحة، وصلاح عبدالله، وانتصار، وعبدالله مشرف، وعدد من نجوم الكوميديا، ومن تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي كيمز وهدير الشريف، وإخراج محمد الخبيري.

دور العرض السينمائي دور العرض السينمائي في مصر السرب فيلم “السرب أحمد السقا شباك التذاكر

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