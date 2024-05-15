خالد تاج الدين يتعاون مع مدحت صالح في تراك راب جديد

يستعد الشاعر خالد تاج لطرح أغنية جديدة قربيًا على طريقة الدويتو، تجمعه بالنجم الكبير المُطرب مدحت صالح وتحمل اسم “شهم ابن شهم”، تم تسجيلها ومن المقرر طرحها خلال الأيام المُقبلة.

وقال خالد تاج الدين في بيان صحفي، أن تِلك الأغنية ستكون مفاجأة للجمهور وأنه سعيد للغاية بالتعاون مع مطرب كبير بحجم مدحت صالح، وتأتي تِلك الأغنية “شهم ابن شهم” من كلماته وألحانه، وتوزيع وميكس وماستر إسلام زكي وتسجيل صوت أسامة كمال وإخراج أيمن نور.

تفاصيل الأغنية

ويعتبر هذا هو الدويتو الثاني للنجم مدحت صالح في عالم الراب، حيث تعاون من قبل مع الرابر آب يوسف، وتجمع شهم ابن شهم خالد تاج الدين بمدحت صالح لأول مرة كمطرب، بخلاف اجتماعهم من قبل في أغنية “اللجنة الشعبية”، التي غناها صالح وكانت من كلمات تاج الدين، وكذلك الأغنية الوطنية "منصورين".

شهم ابن شهم هي الأغنية التاسعة لمطرب الراب والشاعر خالد تاج الدين في عالم الراب، حيث طرح من قبل عدة أغاني، كان آخرهم يابا قشطة والفيل، وتعاون على مستوى الشعر الغنائي مؤخرًا مع النجم بهاء سلطان في أغنية “العمر كله” وأغنية “ويعشموك يا صاحبي” للمطربة نورا، وأغنية “نص عمري” لجورج وسوف، ومن المقرر أن يتعاون قريبًا في أغنيات جديدة مع النجم محمد حماقي وحسين الجسمي.