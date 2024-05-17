عادل إمام.. أشرف زكى يتغنى بـ"الزعيم غير العادى"

احتفى الفنان أشرف زكي بعيد ميلاد الزعيم عادل إمام، والذي يوافق اليوم، مؤكدا سعادته بمعاصرة قيمة كبيرة بحجمه في تاريخنا السينمائي، مؤكدا أن الزعيم ليس مجرد فنان عادي، بل هو تاريخ للعرب ككل، فهو يجسد معاناة وأفراح المواطن المصري والعربي بأعمال مالت إلى اللون الكوميدي، لفت من خلالها الانتباه لمشكلات متنوعة في مجتمعنا.

وقال زكي لـ"الدستور": "الزعيم تربطني به علاقة قوية يغلفها الحب، فكثير ما أتصل عليه أطمئن على صحته وكثير ما يتصل بي، والحمد لله أنه بصحة طيبة وبحالة جيدة وسط أفراد أسرته هذه الفترة، ويشعر بحالة صحية جيدة للغاية".

تابع ذكي: عادل إمام حقق نجاحات كبيرة للغاية طوال فترات عمله بالفن، بسبب ذكائه الشديد وقبله حبه اللا متناهي للتمثيل، فهو أيقونة تظهر مدى محبة الفنان لعمله واعتنائه الشديد بالبحث والتأني في اختيار ما يقدمه، فنظرة الزعيم الفنية كبيرة للغاية، وجعلته يحافظ على هذا الكم الكبير من الحب الجماهيري طوال السنوات التي عمل فيها.