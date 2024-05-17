"القومى للمسرح والموسيقى" يحيى ذكرى عيد ميلاد الزعيم عادل إمام

أحيا المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، برئاسة الفنان إيهاب فهمي، عيد ميلاد الفنان الكبير عادل إمام، والذي يتزامن اليوم 17 مايو، من خلال طرح بوستر بصورة لـ"الزعيم".

وكتب على البوستر عيد ميلاد الفنان عادل إمام، الذي يعد إحدى العلامات البارزة في تشكيل ملامح تاريخ الفن المصري، بما قدمه من أعمال أثرت في وجدان الأمة.

واعتاد المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، منذ تولي الفنان إيهاب فهمي، تأريخ ذكرى ميلاد النجوم، وذلك في إطار إبراز القدوة الفنية للأجيال الحالية والقادمة، وحرص وزارة الثقافة على تكريم رموز الفن.