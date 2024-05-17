"الثقافة" تشارك بندوة عن تاريخ السينما بمبادرة "الحزام والطريق"

أقيمت أمس ضمن مشاركة وزارة الثقافة المصرية بفعاليات مبادرة الحزام والطريق المقامة حالياً بجمهورية الصين، ندوة ثقافية تحت عنوان "تاريخ السينما المصرية" بكلية بكين الصينية الدولية.

حاضر بالندوة التى قامت بتنظيمها وزارة الثقافة المصرية كل من الدكتور حسين بكر رئيس المركز القومي للسينما، والدكتور الشريف منجود معاون وزيرة الثقافة المصرية لشئون المتابعة، والفريق المعاون.

يذكر أن مبادرة "الحزام والطريق" تمثل على نحو شامل مفهوم "تعزيز السلام بالتعاون" الذي يُعتبر فكرة جديدة للعلاقات الدولية ومفهوم أمن جديد للتنمية الشاملة، والاستقرار الداخلي والسلام الإقليمي لا ينفصل عن السياسات الخارجية المستقلة للدول العربية وجهود الدول العربية المستقلة لاستكشاف الطرق التنموية والثقافية.