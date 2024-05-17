الجمعة 17 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الإنتاج الوثائقى بالشركة المتحدة يهنئ الزعيم عادل إمام بذكرى ميلاده الـ84

عادل امام
عادل امام

هنأ قطاع الإنتاج الوثائقي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الفنان الكبير عادل إمام، "زعيم الكوميديا العربية"، بمناسبة عيد ميلاده الـ84.

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وكتبت قناة "الوثائقية" عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك: "قطاع الإنتاج الوثائقي بشركة المتحدة للخدمات الإعلامية يهنئ الفنان الكبير عادل إمام بمناسبة عيد ميلاده". 

 

إعادة عرض زهايمر

وأعلنت الشركة العربية بالتعاون مع شركة "فرونت رو" بإعادة عرض آخر أفلام النجم الكبير والزعيم عادل إمام فيلم "زهايمر" الذي تم إنتاجه وعرضه عام 2010، ويشارك في بطولة هذا الفيلم عدد كبير من النجوم منهم الراحل سعيد صالح، النجمة الكبيرة إسعاد يونس، الفنانة نيللي كريم، والفنانة رانيا يوسف، والفنان فتحي عبدالوهاب، والفنان أحمد رزق الفيلم من تأليف نادر صلاح الدين، وإخراج عمرو عرفة.

 

بداية عادل إمام

ولد الزعيم عادل إمام بقرية شها مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، ونظرًا لظروف عمل والده بأحد المصانع الحكومية بالقاهرة اضطرت الأسرة المجيء إلى القاهرة والعيش داخل حي السيدة زينب.والتحق عادل امام بكلية الزراعة، حيث بدأ مشوار الفن من خلال مسرح الجامعة عندما تعرف على صديق رحلة الكفاح سعيد صالح وبدآ في تقديم بعض الأعمال على مسرح كلية الزراعة.

المتحدة للخدمات الإعلامية زعيم الكوميديا عادل امام الانتاج الوثائقي قطاع الإنتاج الوثائقي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

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