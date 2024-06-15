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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سعر الذهب اليوم السبت 15-6-2024 فى مصر للبيع والشراء

سعر الذهب اليوم
سعر الذهب اليوم

يشهد سعر الذهب اليوم السبت 15-6-2024 في مصر للبيع والشراء استقرارُا نوعيُا في كافة محلات الصاغة وسط تماسك الأوقية بالبورصة العالمية، وذلك عقب صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي وقرار الفيدرالي الأمريكي بتثبيت أسعار الفائدة.


سعر الذهب اليوم السبت 15-6-2024 في مصر للبيع والشراء

واستقر سعر الذهب اليوم السبت 15-6-2024 في مصر للبيع والشراء، حيث تراجعت بالأسواق المحلية تراجع طفيف بلغ نحو 10 جنيهات حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3110 جنيهات، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بقيمة 16 دولارا لتسجل نحو 2306 دولارات÷ بينما جاءت أسعار الذهب في محلات الصاغة بدون مصنعية كما يلي:-


سعر جرام الذهب عيار 24 في الصاغة المصرية

بلغ سعر البيع 3577.25 جنيه.
بلغ سعر الشراء 3554.25 جنيه.
صعود وصل إلى 5.75 نقطة.

سعر جرام الذهب عيار 22 في الصاغة المصرية

بلغ سعر البيع 3279 جنيها.
بلغ سعر الشراء 3258 جنيها.
صعود وصل إلى 5.25 نقطة.

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سعر جرام الذهب عيار 21 في الصاغة المصرية

بلغ سعر البيع 3130 جنيها.
بلغ سعر الشراء 3110 جنيهات.
صعود وصل إلى 5 نقاط.

سعر جرام الذهب عيار 18 في الصاغة المصرية

بلغ سعر البيع 2682.75 جنيه.
بلغ سعر الشراء 2665.75 جنيه.
صعود وصل إلى 4.25 نقطة.

سعر جرام الذهب عيار 14 في الصاغة المصرية

بلغ سعر البيع 2086.75 جنيه.
بلغ سعر الشراء 2073.25 جنيه.
صعود وصل إلى 3.25 نقطة.

سعر جرام الذهب عيار 12 في الصاغة المصرية

بلغ سعر البيع 1788.5 جنيه.
بلغ سعر الشراء 177.25 جنيه.
صعود وصل إلى 2.75 نقطة.

سعر جرام الذهب عيار 9 في الصاغة المصرية

بلغ سعر البيع 1341.5 جنيه.
بلغ سعر الشراء 1332.75 جنيه.
صعود وصل إلى 2.25 نقطة.

 

سعر جنيه الذهب في الصاغة المصرية

بلغ سعر البيع 25040 جنيها.
بلغ سعر الشراء 24880 جنيها.
صعود وصل إلى 40 نقطة.

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سعر الذهب اليوم الخميس 13 يونيو 2024 فى مصر بالجنيه والدولار

سعر أونصة الذهب في البورصة العالمية

بلغ سعر البيع 2331$.
بلغ سعر الشراء 2330$.
هبوط وصل إلى 2 نقطة.

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