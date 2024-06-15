رفع 6250 طنا من القمامة والتراكمات من شوارع محافظة الغربية

تمكنت محافظة الغربية من تحقيق إنجاز ضمن الإنجازات اليومية المتكررة في مجال النظافة والتخلص من التراكمات والمخلفات في المحافظة، فقد تم رفع ما يقدر بـ6250 طنًا من القمامة والتراكمات والأتربة من المراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة خلال فترة قدرت بـ 24 ساعة فقط، وذلك علي هامش الاستعدادات لعيد الأضحي المبارك.

وقد أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، على أهمية استمرار حملات النظافة ورفع التراكمات والمخلفات في المحافظة بهدف تحسين البيئة ورفع مستوى النظافة وتوفير بيئة صحية للمواطنين، وأشار إلى أن جميع مجالس المدن والأحياء والوحدات المحلية القروية سخروا كل المعدات المتاحة لهم لدعم هذه الحملات، وتم رفع القمامة والأتربة والمخلفات من الشوارع والطرق، مما أسهم في تحسين المظهر العام للمحافظة.

وأعرب "رحمي" عن استمرار هذه الحملات للقضاء على جميع بؤر القمامة وتحسين النظافة العامة في المحافظة، وأكد أن هذه الجهود ستساهم في إعادة الواجهة الحضارية للقرى والمراكز والمدن، بالإضافة إلى توفير بيئة صحية للمواطنين، وشدد على أهمية التعامل مع مشكلة البيئة، حيث أشار إلى أنه إذا لم ننتبه لهذه المشكلة فإنها ستؤدي إلى كارثة تهدد حياة البشرية على الأرض.

كما أكد على أهمية التغيرات المناخية والتأثيرات التي تشكلها على الحياة والأنشطة البشرية، وأصبحت هذه القضية محل اهتمام جميع دول العالم، حيث تعكس هذه الجهود الحكومية الحثيثة تفاني وإصرار الأجهزة المعنية في محافظة الغربية على تحقيق بيئة نظيفة وصحية للمواطنين، وتؤكد التزام المحافظة وجميع الجهات المعنية بتعزيز الوعي البيئي وتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد "رحمي" أن شوارع وميادين المحافظة تتجمل وتتزين لاستقبال احتفالات المواطنين بعيد الأضحى، حيث كثفت الأحياء أعمال النظافة وغسيل الأرصفة، وزراعة الأشجار، بالإضافة إلى فتح وتجهيز المتنزهات والحدائق لاستقبال الأهالي خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك، وكذلك رفع جميع الإشغالات بمحيط المساجد والساحات والشوارع المؤدية إليها، كما أجرت المحافظة الصيانة لجميع أعمدة الإنارة بالشوارع، ومنعت وجود أي وصلات مكشوفة حفاظًا على الأرواح.