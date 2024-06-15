السبت 15 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حالة الطقس اليوم السبت 15-6-2024| درجات الحرارة فى محافظات مصر

حالة الطقس اليوم
حالة الطقس اليوم

أخبار حالة الطقس اليوم السبت 15-6-2024| درجات الحرارة في محافظات مصر، محور اهتمام الملايين من المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك مع بداية شهور فصل الصيف ووجود الموج الحارة التي تضرب البلاد حاليا مع يوم عرفة ووقوف حجاج بيت الله الحرام على جبل عرفات.

أخبار حالة الطقس اليوم السبت 15-6-2024

يهتم الملايين بمتابعة أخبار حالة الطقس اليوم السبت 15-6-2024| درجات الحرارة في محافظات مصر لذلك يعرض الدستور للقراء نشرة الأرصاد الجوية من خلال الخدمات المتنوعة التي يقدمها للقراء على مدار اليوم.

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الأرصاد الجوية: مصر تتعرض لموجات حرارة مرتفعة بشكل متتال

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حالة الطقس يوم عرفة.. "الأرصاد" تكشف موعد انكسار الموجة الحارة

وأكدت الهيئة القومية للأرصاد الجوية استمرار الموجة الحارة خلال ساعات النهار حيث يسود طقس شديد الحرارة على أغلب الانحاء فيما يسود طقس مائل للحرارة خلال ساعات الليل وتشهد محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري اعتدال درجات الحرارة خلال ساعات الليل مع حركة نشاط الرياح على كافة محافظات الجمهورية.


حالة الطقس في الإسكندرية اليوم السبت 15-6-2024

تشهد محافظة الإسكندرية خلال الساعات القادمة طقسا لطيف نتيجة لحركة الموج في البحر المتوسط حيث تسود أجواء حارة استقرار ملحوظ في حالة الرياح والأمواج في البحر المتوسط وسجلت انخفاض طفيفا في درجات الحرارة بقيمة من درجتين إلى 3 درجات.

وبلغت سرعة الرياح إلى نحو 26 كم/الساعة وبلغت أمواج البحر الأبيض المتوسط إلى نحو من متر إلى متر ونصف.

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للصائمين.. تفاصيل حالة الطقس يوم عرفة السبت 15 يونيو 2024

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أجواء شديدة الحرارة.. "الأرصاد" تحذر من طقس اليوم والعظمى تصل 48 درجة

درجات الحرارة في محافظات مصر اليوم السبت 15-6-2024

درجة الحرارة في محافظة القاهرة العظمى 43 والصغرى 28 درجة مئوية.

درجة الحرارة في محافظة الوادي الجديد العظمى 43 والصغرى 23 درجة مئوية.

درجة الحرارة في محافظة سوهاج العظمى 46 والصغرى 29 درجة مئوية.

درجة الحرارة في محافظة قنا العظمى 47 والصغرى 31 درجة مئوية.

درجة الحرارة في محافظة أسوان العظمى 48 والصغرى 32 درجة مئوية.

درجة الحرارة في محافظة الإسماعيلية العظمى 37 والصغرى 23 درجة مئوية.

درجة الحرارة في محافظة الإسكندرية العظمى 33 والصغرى 24 درجة مئوية.

درجة الحرارة في محافظة مرسي مطروح العظمى 32 والصغرى 21 درجة مئوية.

درجة الحرارة في محافظة دمياط العظمى 32 والصغرى 23 درجة مئوية.

درجة الحرارة في محافظة بورسعيد العظمى 31 والصغرى 23 درجة مئوية.

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