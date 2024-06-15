سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصرى السبت 15-6-2024

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري السبت 15-6-2024 من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب عالية من المشاهدة حيث يرغب الملايين من المواطنين في متابعة تحديثات أسعار الصرف في البنوك المصرية والتي تتحكم في أسعار الكثير من السلع الغذائية في الأسواق.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري السبت 15-6-2024 في مصر

يشهد سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري السبت 15-6-2024 استقرار ملحوظ في البنوك التي تعمل في القطاع المصرفي المصري وذلك حسب لوحة التعاملات المالية التي يتم تحديثها باستمرار حيث جاءت كما يلي:-

الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري بنحو 47.77 جنيه للشراء و47.63 جنيه للبيع.

الدولار في بنك الإسكندرية بنحو 47.72 جنيه للشراء و47.82 جنيه للبيع.

الدولار في بنك القاهرة بنحو 47.65 جنيه للشراء و47.75 جنيه للبيع.

الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي عند مستوى 47.75 جنيه للشراء و47.85 جنيه للبيع.

الدولار في البنك التجاري الدولي CIB بنحو 47.66 جنيه للشراء و47.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصر 2024

في البركة وصل الدولار الأمريكي بنحو 47.65 جنيه للشراء و47.75 جنيه للبيع.

في البنك العقاري المصري يتداول الدولار الأمريكي بنحو 47.38 جنيه للشراء و47.45 جنيه للبيع.

في بنك الكويت الوطني سجل الدولار الأمريكي بنحو 47.35 جنيه للشراء و47.45 جنيه للبيع.

في البنك كريدي أجريكول سجل الدولار بنحو 47.65 جنيه للشراء و47.75 جنيه للبيع.

وفي بنك قناة السويس سجل الدولار بنحو 47.65 جنيه للشراء و47.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم بنك مصر

الدولار في بنك مصر بنحو 47.66 جنيه للشراء و47.76 جنيه للبيع.



سعر الدولار اليوم البنك الأهلي

الدولار في البنك الأهلي المصري عند مستوى 47.66 جنيه للشراء و47.76 جنيه للبيع.



أسعار العملات في مصر اليوم

قيمة اليورو الأوروبي بنحو 51.41 جنيه للشراء و51.58 جنيه للبيع.

الجنيه الاسترليني بنحو 60.86 جنيه للشراء و61.06 جنيه للبيع.

الريال السعودي عند مستوى 12.69 جنيه للشراء و12.73 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي بنحو 155.42 جنيه للشراء و155.93 جنيه للبيع.

الدرهم الاماراتي بنحو 12.96 جنيه للشراء و13.00 جنيه للبيع.