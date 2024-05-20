بطلات "رفعت عيني للسما" يتألقن في كان السينمائي

حضر العرض الأول لفيلم "رفعت عيني للسما" في المسابقة الرسمية لأسبوع النقاد بمهرجان كان فريق العمل بالفيلم مع المخرجين ندى رياض وأيمن الآمير بصحبة فتيات فريق بانوراما برشا الذين قدموا عرض مسرح شارع لجمهور مهرجان كان قبل عرض الفيلم.

وحاز الفيلم على احتفاء الجمهور بعد مشاهدته كما لفت انتباه الحضور ظهور الفتيات بمظهر أنيق ومختلف بمساعدة منسقة ملابس الفتيات خلال ظهورهن الإعلامي.

تفاصيل رفعت عيني للسما

يعتبر فيلم "رفعت عيني للسما" أول فيلم تسجيلي مصري يشارك في هذه المسابقة منذ تأسيسها، إضافة إلى أن العمل التسجيلي الوحيد المشارك في مسابقة أسبوع النقاد، ليكون واحدا من ضمن 7 أفلام فقط تنافس على الجائزة الكبرى لأفضل فيلم، وجائزة لجنة التحكيم، وجائزة أفضل ممثل أو ممثلة، وجائزة أفضل سيناريو، وجائزة التوزيع.

تدور أحداث الفيلم حول مجموعة من الفتيات اللاتي يقررن تأسيس فرقة مسرحية وعرض مسرحياتهن المستوحاة من الفلكلور الشعبي الصعيدي بشوارع قريتهن الصغيرة لتسليط الضوء علي القضايا التي تؤرقهن كالزواج المبكر والعنف الأسري وتعليم الفتيات، بينما يمتلكن أحلاما تفوق حد السماء، وقد استضافت قرية البرشا في محافظة المنيا فريق عمل الفيلم على مدار العديد من الأعوام.

"رفعت عيني للسما" بطولة فريق مسرح بانوراما برشا، ماجدة مسعود وهايدي سامح ومونيكا يوسف ومارينا سمير ومريم نصار وليديا هارون ويوستينا سمير مؤسسة الفريق وإخراج ندى رياض وأيمن الأمير اللذين سبق لهما عرض فيلمهما الروائي القصير "فخ" بمهرجان كان في 2019 وحصل فيلمهما على تنويه خاص من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في نفس العام.

كما عرض فيلمهما التسجيلي "نهايات سعيدة" عام 2016 بمهرجان أمستردام الدولي للأفلام التسجيلية، أحد أكبر وأهم مهرجانات الأفلام التسجيلية على مستوى العالم.