الجمعة 17 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إيرادات "السرب" تتخطى حاجز المليون.. ليلة الخميس

السرب
السرب

واصل فيلم "السرب" للفنان أحمد السقا، تصدر الإيرادات اليومية لأفلام الموسم الجاري، بعدما حقق إيرادات مرتفعة في ليلة الخميس.

وحسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي، حقق الفيلم ليلة الخميس إيرادات وصل إلى 1.213.077.

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قصة الفيلم 

الفيلم يسرد أحداثًا حقيقية لأبطال القوات المسلحة المصرية خلال الفترة المقبلة، وتبدأ أحداث البرومو بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي عن الأحداث في "درنة"، وسرعان ما يظهر أبطال العمل وهم يقومون بتنفيذ الأوامر بضرب عدة أماكن لمجموعات إرهابية والعودة مرة أخري بعد تنفيذ المهمة على أكمل وجه.

"السرب" بطولة أحمد السقا، شريف منير، آسر ياسين، نيللي كريم، صبا مبارك، كريم فهمي، محمد ممدوح، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمود عبدالمغني، دياب، عمرو عبدالجليل، مصطفى فهمي، أمير صلاح الدين، وغيرهم، ومن إنتاج شركة سينرجي.

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