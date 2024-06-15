السبت 15 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عاجل.. القوات الجوية الروسية تستهدف 4 قواعد للمسلحين فى جبال أبورجمين بحمص السورية

القوات الجوية الروسية
القوات الجوية الروسية

أعلن نائب رئيس القيادة العسكرية المركزية الروسية في سوريا يوري بوبوف، أن القوات الجوية الروسية نفذت ضربات على أربع قواعد للمسلحين في سوريا.

وأوضح يوري بوبوف: "على مدى الـ 24 ساعة الماضية، شنت القوات الجوية الروسية ضربات على أربع قواعد محددة للمسلحين الذين غادروا منطقة التنف وكانوا يختبئون في مناطق يصعب الوصول إليها في سلسلة جبال العمور (أبو رجمين) في محافظة حمص".

كما أكد في وقت سابق، أن القوات الجوية الروسية نفذت ضربات على عشر قواعد للمسلحين في محافظتي دير الزور وحمص.

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