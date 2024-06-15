السبت 15 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عاجل.. قصف إسرائيلى على جنوب لبنان بعد صواريخ حزب الله

قصف إسرائيلى للبنان
قصف إسرائيلى للبنان

قال الجيش الإسرائيلي، إن طائرات مقاتلة ومدفعية تابعة له قصفت أهدافًا في لبنان، الجمعة، بعد إطلاق العشرات من الصواريخ صوب شمال إسرائيل، وسط استمرار التصعيد في الهجمات عبر الحدود لليوم الثالث.

ودوت صفارات الإنذار في المناطق الحدودية في شمال إسرائيل، الجمعة، بينما انطلق 35 صاروخًا من جنوب لبنان على المنطقة المحيطة ببلدة كريات شمونة الحدودية.

وأظهرت لقطات بثتها قنوات إسرائيلية مبان وسيارات لحقت بها أضرار، بالإضافة إلى اندلاع حرائق في عدة مواقع بسبب الصواريخ، أو تساقط الحطام في ظل موجة حارة.

وفي المقابل، قال الجيش الإسرائيلي، إن المدفعية هاجمت مواقع إطلاق الصواريخ لـ"حزب الله" في جنوب لبنان، وإن طائرات مقاتلة إسرائيلية قصفت أيضًا بنية تحتية لـ"حزب الله" في منطقتي عديسة وكفر كلا.

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