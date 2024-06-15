دعاء ليلة عرفات مستجاب.. تعرف عليه

تزايد البحث، عبر المواقع الإلكترونية، حول دعاء ليلة عرفات مستجاب، ويأتى ذلك تزامنا مع موسم الحج ووقفة عرفات، اليوم السبت، حيث يبحث ملايين المسلمين من حول العالم، عن أفضل الأدعية التى يتقبلها المولى سبحانه وتعالى يوم وقفة عرفات.

دعاء ليلة عرفات مستجاب

تزامنا مع موسم الحج ووقفة عرفات، بدأ ملايين المسلمين من حول العالم فى البحث عن الدعاء المستجاب فى ليلة عرفات، وحث النبي صلى الله عليه وسلم على دعاء يوم عرفة وورد في السنة النبوية الدعاء: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له.. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير».

أدعية خاصة بيوم عرفات

اللهم سخر لي جميع خلقك كما سخرت البحر لسيدنا موسى- عليه السلام- وألن لي قلوبهم كما ألنت الحديد لداوود- عليه السلام- فإنهم لا ينطقون إلا بإذنك، نواصيهم في قبضتك، وقلوبهم في يديك تصرفها كيف شئت، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ورب اغفر لي وتب عليَّ إنك أنت التواب الرحيم.

اللهم أعني ولا تعن عليّ، وانصرني ولا تنصر عليّ، وامكر لي ولا تمكر بي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى عليّ، رب اجعلني لك شكارًا، لك ذكارًا، لك مخبتًا إليك أوّاها منيبا، رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبّت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني، واسلل سخيمة صدري.

اللهم إني أعوذ بك أن أَضل أو أُضل، أو أَزل أو أُزل، أو أَظلِم أو أُظلم، أو أَجهل أو يُجهل على، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلًا.

أدعية مستجابة ليلة عرفات

ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

اللهم أتم علينا نعمتك، وأنزل في قلوبنا سكينتك، وانشر علينا فضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم لا تحرمني العافية والرزق ولا تكلني إلى خلقك بل تفرد لي بحاجتي وتولني برحمتك.

اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليَّ، وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.