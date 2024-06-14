الجمعة 14 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

دعاء النبي يوم عرفة؟.. الإفتاء تجيب

يوم عرفة
يوم عرفة

دعاء النبى يوم عرفة من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية وذلك مع بداية يوم التروية الذي يفصله ساعات عن يوم عرفة.

الدستور يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.

دعاء النبي يوم عرفة؟

 الدعاء في يوم عرفة هو من أفضل الأعمال ففيه اعتراف بالعبودية لله والتوحيد به وعدم الشرك به.

وعن دعاء سيدنا رسول الله فى يوم عرفه وهو خير أيام السنة  كانت إجابة دار الإفتاء المصرية من خلال فقرة البث المباشر على صفحتها الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي كالتالي.

دعاء الصباح اليوم الجمعة 14-6-2024

قالت دار الإفتاء خلال ردها على أحد متابعين صفحتها الخاصة بالفيسبوك عن دعاء النبى صلى الله عليه وسلم يوم عرفه  أن  النبي -صلى الله عليه وسلم- قال أنّ الدعاء يوم عرفة من أفضل الدعاء وأكثره خيراً؛ فعن عبدالله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (خيرُ الدُّعاءِ دعاءُ يومِ عرفةَ، وخيرُ ما قلتُ أَنا والنَّبيُّونَ من قبلي: لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وحدَهُ لا شريكَ لَهُ، لَهُ الملكُ ولَهُ الحمدُ وَهوَ على كلِّ شَيءٍ قديرٌ).

وأوضحت الإفتاء أن الدعاء في يوم عرفة يكون أعظم ثواباً، وأجزل عطاءً وأقرب إجابة، وقد كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يكثر في يوم عرفة من قول: "لا إله إلا الله وحده لا شريك له"؛ لأنّ هذا الدعاء يشتمل على ثناء الله -تعالى- وتوحيده، مما يجعله سبباً في نزول رحمة الله -تعالى- وخيره على عباده الموحّدين، كما أنّ فيه شهادة التوحيد.

وعلى صعيد متصل، أوضحت الإفتاء إن من أعظم الدعاء وأفضلها  قول: "الحمدلله"؛ لأن حمدالله -تعالى- على نعمه يتضمّن معنى الشكر الذي يكون سبباً في زيادة النعم، مستشهدة  بقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى والذى قال ، إن  الدعاء في القرآن الكريم يأتي بمعنيين:

المعنى الأوّل:
دعاء العبادة؛ كقوله -تعالى-: (وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّـهِ إِلَـهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ).

والثاني يأتي بمعنى دعاء المسألة:

ودعاء المسألة كما أوضح شيخ الإسلام هو  كما قال -جل وعلا-: (وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ).

واضافت الإفتاء أن كلّل داعٍ لله -تعالى- هو عابد له، وكذلك كلّ عابد لله -تعالى- فهو داع له وسائل.

وفى نهاية الحديث أكدت الإفتاء على إنه يستحب للمسلم أن يكثر في يوم عرفة من ذكر الله -تعالى-، ويشتغل بالتكبير والتهليل إلى حين غروب الشمس، ويستحبّ أن يذكر الله -تعالى- بما ورد عن النبي -صلى الله عليه وسلم-؛ كأن يقول: "لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير".

واستطردت الإفتاء قائلة إن الصحابي عبدالله بن عمر -رضي الله عنه- يذكر الله -تعالى- كثيراً في يوم عرفة فيقول: "الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، اللهم اهدني بالهدى، وقني بالتقوى، واغفر لي في الآخرة والاولى".

اقرأ أيضاً 

ماذا يفعل المسلم للفوز بـ"مغفرة سنتين قبل وبعد عرفة"؟

دعاء النبي يوم عرفه رسول الله دار الافتاء دعاء النبي يوم عرفة

مواد متعلقة

المفتى: صوم يوم عرفة "سُنَّة" مؤكدة ويكفِّر ذنوب عامين

الأكثر قراءة

باسل عادل لـ"الشاهد": مشهد "مرسى" وهو يؤدى اليمين فى ميدان التحرير كان كوميديا

الإفتاء تحذر من فيديو مزيف لمفتى الجمهورية: جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية

صور تهنئة عيد الأضحى 2024 وعبارات المعايدة

الرئيس السيسى يصل إلى جدة لأداء مناسك الحج

غدًا ذروة الموجة الحارة.. "الأرصاد": انخفاض تدريجى فى أول أيام عيد الأضحى

سعر الأضحية يبدأ من 6 آلاف جنيه.. أسعار خروف العيد في الأسواق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

5 قضايا لأزمات تزلزل العالم في G7

علي سعدة

أطول إجازة فى مصر

صفاء النجار

دعانى لبيته «4»

ماجد حبته

مصر الخضراء والأكثر اخضرارًا

خالد حريب

الفستان وصاحب المقهى

حسين دعسة

الخوف على لبنان.. وحزب الله ينتظر القمة الثلاثية

د هند جاد

حيتان السناتر.. أوهام وأساطير مخالفة القانون!

محمد الفايدي

التنمية جامعة.. “حان وقت الطبيعة”

صور

أحمد فهمى وأوس أوس.. نجوم "عصابة الماكس" يحتفلون بالعرض الخاص

تحد وإصرار.. فرحه طلاب الثانوية العامة بـ "الإحصاء"

ندوة مجلس نقابة الصحفيين مع رؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف القومية

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تقصف غزة مع تصاعد التوترات على الحدود اللبنانية

لن نكون الحزام الأمنى.. سكان المستوطنات على الحدود مع لبنان يتظاهرون غدًا

اليوم 252 للحرب..الاحتلال الإسرائيلى يكثف مجازره فى غزة و37 ألف شهيد حصيلة العدوان