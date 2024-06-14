دعاء النبي يوم عرفة؟.. الإفتاء تجيب

دعاء النبى يوم عرفة من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية وذلك مع بداية يوم التروية الذي يفصله ساعات عن يوم عرفة.

الدستور يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.

دعاء النبي يوم عرفة؟

الدعاء في يوم عرفة هو من أفضل الأعمال ففيه اعتراف بالعبودية لله والتوحيد به وعدم الشرك به.

وعن دعاء سيدنا رسول الله فى يوم عرفه وهو خير أيام السنة كانت إجابة دار الإفتاء المصرية من خلال فقرة البث المباشر على صفحتها الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي كالتالي.

قالت دار الإفتاء خلال ردها على أحد متابعين صفحتها الخاصة بالفيسبوك عن دعاء النبى صلى الله عليه وسلم يوم عرفه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال أنّ الدعاء يوم عرفة من أفضل الدعاء وأكثره خيراً؛ فعن عبدالله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (خيرُ الدُّعاءِ دعاءُ يومِ عرفةَ، وخيرُ ما قلتُ أَنا والنَّبيُّونَ من قبلي: لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وحدَهُ لا شريكَ لَهُ، لَهُ الملكُ ولَهُ الحمدُ وَهوَ على كلِّ شَيءٍ قديرٌ).

وأوضحت الإفتاء أن الدعاء في يوم عرفة يكون أعظم ثواباً، وأجزل عطاءً وأقرب إجابة، وقد كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يكثر في يوم عرفة من قول: "لا إله إلا الله وحده لا شريك له"؛ لأنّ هذا الدعاء يشتمل على ثناء الله -تعالى- وتوحيده، مما يجعله سبباً في نزول رحمة الله -تعالى- وخيره على عباده الموحّدين، كما أنّ فيه شهادة التوحيد.

وعلى صعيد متصل، أوضحت الإفتاء إن من أعظم الدعاء وأفضلها قول: "الحمدلله"؛ لأن حمدالله -تعالى- على نعمه يتضمّن معنى الشكر الذي يكون سبباً في زيادة النعم، مستشهدة بقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى والذى قال ، إن الدعاء في القرآن الكريم يأتي بمعنيين:

المعنى الأوّل:

دعاء العبادة؛ كقوله -تعالى-: (وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّـهِ إِلَـهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ).

والثاني يأتي بمعنى دعاء المسألة:

ودعاء المسألة كما أوضح شيخ الإسلام هو كما قال -جل وعلا-: (وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ).

واضافت الإفتاء أن كلّل داعٍ لله -تعالى- هو عابد له، وكذلك كلّ عابد لله -تعالى- فهو داع له وسائل.

وفى نهاية الحديث أكدت الإفتاء على إنه يستحب للمسلم أن يكثر في يوم عرفة من ذكر الله -تعالى-، ويشتغل بالتكبير والتهليل إلى حين غروب الشمس، ويستحبّ أن يذكر الله -تعالى- بما ورد عن النبي -صلى الله عليه وسلم-؛ كأن يقول: "لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير".

واستطردت الإفتاء قائلة إن الصحابي عبدالله بن عمر -رضي الله عنه- يذكر الله -تعالى- كثيراً في يوم عرفة فيقول: "الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، اللهم اهدني بالهدى، وقني بالتقوى، واغفر لي في الآخرة والاولى".

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