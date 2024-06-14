أفضل الأعمال في يوم عرفة؟.. الإفتاء تجيب

أفضل الأعمال في يوم عرفة، من المواضيع التي يتزايد معدل البحث عنها باستخدام مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية.

الدستور يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.

أفضل الأعمال فى يوم عرفة؟

أجابت دار الإفتاء المصرية خلال فقرة البث المباشر التي خصصتها للجمهور من خلال صفحتها الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن سؤال أحد المواطنين عن أفضل الأعمال في يوم عرفة.

وقالت دار الإفتاء “يعد يوم عرفة أحد الأيام المباركة والفضيلة، ومن أهم الأعمال الفضيلة في هذا اليوم المبارك الأعمال الآتية: صيام يوم عرفة مشيرة إلى أن صيام التطوع بشكل عام مستحب”.

وأضافت الإفتاء: "يعدّ يوم عرفة من الأيام الفاضلة التي يُستحبّ الصيام فيها، مشيرة إلى ما أجمع عليه الفقهاء على استحباب صيام يوم عرفة لغير الحاج، بينما تعددت آراؤهم في حكم صيام يوم عرفة للحاج على النحو الآتي:

رأي الحنيفية في صيام يوم عرفة للحاج

أوضحت الإفتاء إلى أن الحنيفيّة ذهبت إلى استحباب صيام يوم عرفة للحاج إن كان الصيام لا يضعفه عن أداء مناسك الحجّ؛ وذلك لفعل أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها.

رأي فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة في صيام عرفة للحاج؟

وأشارت دار الإفتاء إلى ماذهب إليه الفقهاء من المالكية، والشافعية، والحنابلة إلى كراهية صوم الحاج يوم عرفة، وقالوا باستحباب الإفطار في يوم عرفة للحاجّ.

وعلى صعيد متصل أكدت دار الإفتاء إلى أن صيام يوم عرفة يكفر صغائر الذنوب والمعاصي التي وقع بها العبد في سنتين؛ الماضية واللاحقة؛ فعن أبي قتادة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم-: (سُئِلَ عن صَوْمِ يَومِ عَرَفَةَ؟ فَقالَ: يُكَفِّرُ السَّنَةَ المَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ).

الدعاء

وأكدت دار الإفتاء أن الدعاء من أفضل الأعمال في يوم عرفة، مشيرة إلى ما نقله عبدالله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (خيرُ الدُّعاءِ دعاءُ يومِ عرفةَ، وخيرُ ما قلتُ أَنا والنَّبيُّونَ من قبلي: لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وحدَهُ لا شريكَ لَهُ، لَهُ الملكُ ولَهُ الحمدُ وَهوَ على كلِّ شَيءٍ قديرٌ).

وأوضحت الإفتاء أن الدعاء في يوم عرفة يكون أعظم ثواباً، وأجزل عطاءً وأقرب إجابة، وقد كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يكثر في يوم عرفة من قول: "لا إله إلا الله وحده لا شريك له"؛ لأنّ هذا الدعاء يشتمل على ثناء الله -تعالى- وتوحيده، مما يجعله سبباً في نزول رحمة الله -تعالى- وخيره على عباده الموحّدين، كما أنّ فيه شهادة التوحيد، وأفضل الدعاء قول: "الحمدلله"؛ لأن حمدالله -تعالى- على نعمه يتضمّن معنى الشكر الذي يكون سبباً في زيادة النعم.