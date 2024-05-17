"دواعى السفر" يتصدر نسب المشاهدة على "واتش إت"

أعلنت منصة واتش إت عن تصدر مسلسل "دواعي السفر" لنسب المشاهدة الجماهيرية على المنصة، عبر حسابها بموقع فيسبوك وإنستجرام .

وكتبت المنصة، مسلسل "دواعي السفر" الأكثر مشاهدة على WATCHIT بعد عرض أول حلقتين، مسلسل "دواعي السفر" من أعمال WATCH IT الأصلية تُعرض الآن حلقتان كل أربعاء 12 صباحًا.

تفاصيل المسلسل

وينضم مسلسل "دواعي السفر" لقائمة الأعمال الأصلية والحصرية لمنصة "watch it"، والتي حققت نجاحًا كبيرًا بين الجمهور، وكان آخرها "لحظة غضب" الذي عرض في موسم رمضان الماضي.

القائمة الكاملة لأبطال "دواعى السفر"

مسلسل "دواعي السفر" بطولة: أمير عيد، كامل الباشا، نادين، أحمد غزى، أيمن الشيوى، جلا هشام، أحمد فاضل، دنيا وائل، سلمى الكاشف، نادر جودة، آية حلمى، آدم الألفى، مريم ناعوم، ياسمين سمير.

ويتعاون أمير عيد مع السيناريست محمد ناير في "دواعي السفر" للمرة الثالثة بعد "ريفو"، وهي التجربة الأولى لمحمد ناير في الإخراج، وهو مؤلف المسلسل أيضًا.

"دواعي السفر" أولى تجارب محمد ناير في عالم الإخراج التليفزيوني، بعد النجاحات الكبيرة التي حققها في عالم التأليف ونالت إعجاب الجمهور، وآخرها مسلسل "ريفو" بجزأيه، ما شجعه على خوض التجربة الإخراجية، ويكون في العمل المؤلف والمخرج.

تدور أحداث مسلسل "دواعي السفر" حول رحلة تجمع أمير عيد والفلسطيني كامل الباشا، حيث يظهر كامل في دور قبطان يُدعى إبراهيم، يفاجئ أمير عيد في عيد ميلاده، لكنه يتعرض لحالة إغماء ويسقط على الأرض، وتتوالى الأحداث.