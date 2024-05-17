الجمعة 17 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"دواعى السفر" يتصدر نسب المشاهدة على "واتش إت"

مسلسل دواعي السفر
مسلسل دواعي السفر

أعلنت منصة واتش إت عن تصدر مسلسل "دواعي السفر" لنسب المشاهدة الجماهيرية على المنصة، عبر حسابها بموقع فيسبوك وإنستجرام .

txt

إيرادات "السرب" تتخطى حاجز المليون ليلة الخميس

txt

"القومى للمسرح والموسيقى" يحيى ذكرى عيد ميلاد الزعيم عادل إمام

txt

الإنتاج الوثائقى بالشركة المتحدة يهنئ الزعيم عادل إمام بذكرى ميلاده الـ84

txt

"Watch it" تحتفى بالزعيم عادل إمام

txt

نضال الشافعى فى عيد ميلاد الزعيم: عادل إمام "هرم مصر الرابع"

txt

عادل إمام.. أشرف زكى يتغنى بـ"الزعيم غير العادى"

txt

"الثقافة" تشارك بندوة عن تاريخ السينما بمبادرة "الحزام والطريق"

txt

من مصر إلى أمريكا.. الزعيم ورحلة مكوكية حول العالم لحصد جوائز السينما

txt

بعد انضمامه لأعمال المشاركة.. 4 عروض لـ"شرق 12" في مهرجان كان السينمائي

txt

رقصات عالمية بطابع آسيوى فى افتتاح الأسبوع الثقافى الكورى بالأوبرا

وكتبت المنصة، مسلسل "دواعي السفر" الأكثر مشاهدة على WATCHIT بعد عرض أول حلقتين، مسلسل "دواعي السفر" من أعمال WATCH IT الأصلية تُعرض الآن حلقتان كل أربعاء 12 صباحًا.

تفاصيل المسلسل

وينضم مسلسل "دواعي السفر" لقائمة الأعمال الأصلية والحصرية لمنصة "watch it"، والتي حققت نجاحًا كبيرًا بين الجمهور، وكان آخرها "لحظة غضب" الذي عرض في موسم رمضان الماضي.

القائمة الكاملة لأبطال "دواعى السفر" 

مسلسل "دواعي السفر" بطولة: أمير عيد، كامل الباشا، نادين، أحمد غزى، أيمن الشيوى، جلا هشام، أحمد فاضل، دنيا وائل، سلمى الكاشف، نادر جودة، آية حلمى، آدم الألفى، مريم ناعوم، ياسمين سمير.

ويتعاون أمير عيد مع السيناريست محمد ناير في "دواعي السفر" للمرة الثالثة بعد "ريفو"، وهي التجربة الأولى لمحمد ناير في الإخراج، وهو مؤلف المسلسل أيضًا.

"دواعي السفر" أولى تجارب محمد ناير في عالم الإخراج التليفزيوني، بعد النجاحات الكبيرة التي حققها في عالم التأليف ونالت إعجاب الجمهور، وآخرها مسلسل "ريفو" بجزأيه، ما شجعه على خوض التجربة الإخراجية، ويكون في العمل المؤلف والمخرج.

تدور أحداث مسلسل "دواعي السفر" حول رحلة تجمع أمير عيد والفلسطيني كامل الباشا، حيث يظهر كامل في دور قبطان يُدعى إبراهيم، يفاجئ أمير عيد في عيد ميلاده، لكنه يتعرض لحالة إغماء ويسقط على الأرض، وتتوالى الأحداث.

 

منصة واتش ات دواعى السفر مسلسل “دواعي السفر” وإنستجرام فيس بوك

مواد متعلقة

إيرادات "السرب" تتخطى حاجز المليون.. ليلة الخميس

"القومى للمسرح والموسيقى" يحيى ذكرى عيد ميلاد الزعيم عادل إمام

الإنتاج الوثائقى بالشركة المتحدة يهنئ الزعيم عادل إمام بذكرى ميلاده الـ84

"Watch it" تحتفى بالزعيم عادل إمام

نضال الشافعى فى عيد ميلاد الزعيم: عادل إمام "هرم مصر الرابع"

عادل إمام.. أشرف زكى يتغنى بـ"الزعيم غير العادى"

"الثقافة" تشارك بندوة عن تاريخ السينما بمبادرة "الحزام والطريق"

من مصر إلى أمريكا.. الزعيم ورحلة مكوكية حول العالم لحصد جوائز السينما

الأكثر قراءة

«ما تجربوش مصر».. تفاصيل أخطر 10 أيام فى العلاقات بين القاهرة وتل أبيب

الحقد يقتل خطيب مسجد ببورسعيد.. الأمن يضبط المتهمين والشهود: "رجموا منزله بالحجارة"

وسط حضور أكبر جمعية عمومية.. تفاصيل انتخابات نادى قضاة مجلس الدولة (صور)

نتنياهو غاضباً: "القلب ينفطر" بعد انتشال جثث الرهائن فى غزة

وفاة أحمد نوير مراسل "بى إن سبورتس" فى القاهرة

أسعار السمك اليوم الجمعة 17 مايو 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

بعد كل ما مررت به هل تعتقد بأنه ستظل هناك عدالة؟

حسين دعسة

قراءات فى بيان "القمة العربية" 33.. هل نقف نحو ارتياد المستقبل بعد حماية غزة؟

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «2»

ماجد حبته

السلام والاستقرار.. أو الدمار

سارة شريف

قصة كرامة

د. محمد سالم أبو عاصى يكتب: فى أصول المناظرات

محمد عبدالعزيز

فنان لكل محافظة.. مطلب بسيط ومشروع

د.كريمة الحفناوى

دول أمريكا اللاتينية ونصرة القضية الفلسطينية

صور

قمة Riseup لرواد الأعمال بالمتحف المصري الكبير

إنجاز جديد يضاف.. افتتاح المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق

بهجة حصاد البرتقال في طوخ

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو غاضباً: "القلب ينفطر" بعد انتشال جثث الرهائن فى غزة

وثيقة أمنية إسرائيلية تُحذر: حكم غزة بعد الحرب مكلف جدًا ولا يمكن تحمله أبدًا

"خلافات جديدة".. ماذا حدث بين نتنياهو وبن غفير فى جلسة "الكابينيت" اليوم؟