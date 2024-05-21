عقب ظهورها بعلم فلسطين.. من هى كيت بلانيشت؟

حققت الممثلة الأمريكية ذات الأصول الأسترالية كيت بلانشيت، حالة رواج كبير في العالم وتحديدًا في نطاق دولنا العربية، بعدما ظهرت مرتدية علم فلسطين ضمن فعاليات تواجدها في مهرجان كان السينمائي الدولي في نسخته الـ77.

ظهرت كيت خلال فعاليات اليوم الثلاثاء على ريد كاربت المهرجان، وذلك لحضور حلقة نقاشية بعنوان "النزوح.. وجهات نظر سينمائية"، وهي فعالية تقام بالتعاون بين مركز السينما العربية ومفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين.

وتحدثت كيت خلال التظاهرة الفنية السياسية حول النازحين ومشكلات اللاجئين المختلفة وتأثير السينما وصناعتها على هؤلاء حيث قالت: "إن لكل نازح قصته الخاصة التي ينبغي أن يتم الحديث عنها بشكلها الحقيقي".

من هي كيت بلانشيت

ولدت بلانشيت في مدينة ملبورن الاسترالية لوالد أمريكي ووالدة أسترالية ولدي بلانشيت أصول إنجليزية، وبعض الجذور الاسكتلندية، وأصول فرنسية أيضًا، عملت كممثلة ومخرجة مسرح، حصلت على العديد من الجوائزمنها جائزتي أوسكار، وثلاث جوائز جولدن جلوب، وثلاث جوائز من الأكاديمية البريطانية للأفلام، وثلاث جوائز من نقابة ممثلي الشاشة.

بلانشيت متزوجة من الكاتب المسرحي والسيناريست أندرو أبتون عام 1996، لدي الثنائي 3 أبناء وابنة واحدة، داشيل جون أبتون (مواليد 2001)، ورومان روبرت أبتون (مواليد 2004)، وإجناتيوس مارتن أبتون (مواليد 2008)، إديث فيفيان باتريشيا أبتون (تم تبنيها في 2015).