الإثنين 20 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بالتزامن مع عرضه في كان..إطلاق التريلر الرسمي لفيلم "شرق 12"

كان السينمائي
كان السينمائي

ينتظر جمهور مهرجان كان السينمائي غدًا الثلاثاء، العرض الأول لفيلم شرق ١٢ للمخرجة هالة القوصي ضمن عروض نصف شهر المخرجين التي تضم ٢١ فيلم والمقامة على هامش النسخة الـ77 لمهرجان كان الذي تستمر فعالياته حتى ٢٤ مايو الجاري.

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وبالتزامن مع عرضه، أطلقت الشركة المنتجة للفيلم التريلر الخاص بالفيلم الذي تم تصويره على خام السينما وهو أول فيلم يتم تصويره بهذا الشكل منذ ما يزيد على عشر سنوات.

ومن المقرر أن يحظى فيلم شرق ١٢ بأربعة عروض خلال فعاليات المهرجان، حيث سيكون عرضه الأول  غدا الثلاثاء ٢١ مايو - الساعة ٥ وربع مساء في  Theatre Croisette، كما سيكون عرضه الثاني يوم الأربعاء ٢٢ مايو - الساعة ١١ ونصف صباحا في Cinema Les Arcades/Salle 1، كما يعرض مرة أخرى في الساعة ٧  مساء في - Cinema Alexandre III 1 وسيختتم الفيلم عروضه في كان يوم الخميس٢٣مايو-الساعة ٤ ونصف مساء في-CinemaLeRaimu ومن المقرر أن يحضر أبطال الفيلم وصناعه عرضه في المهرجان.

يلعب بطولة الفيلم منحة البطراوي وأحمد كمال، كما يشهد أول ظهور سينمائي للموهبتين الصاعدتين عمر رزيق وفايزة شامة، بمشاركة أسامة أبو العطا وباسم وديع.

الفيلم تأليف وسيناريو وحوار وإخراج هالة القوصي وأنتجته شركة فريزا وسيريوس فيلم (هولندا) بالتعاون مع نقطة للإنتاج الفني (مصر) بدعم من دي فيربيلدنج (الخيال) -وهي جائزة ممنوحة من قبل صندوق موندريان وصندوق الفيلم الهولندي- وألوان سي أي سي وفوندز ٢١ وصندوق أمستردام للفنون ومؤسسة الدوحة للأفلام،  وتصوير عبد السلام موسى، وموسيقى أحمد الصاوي، وتصميم شريط الصوت عبد الرحمن محمود وجايم ساهوليكا، وتسجيل حوار محمد حسن، ومونتاج بوبي رولوفس وهالة القوصي، وتصميم رقصات شيرين حجازي، ورؤية فنية وملابس هالة القوصي، وديكور عمرو عبدو، ومخرج منفذ فاضل الجارحي، ومدير انتاج محمد جمال الدين.

ينتمي فيلم شرق 12 لنوعية الكوميديا السوداء، حيث يدور في إطار من الفانتازيا الساخرة في عالم مغلق خارج الزمن، يتمرد فيه الموسيقار الشاب عبدو (عمر رزيق) على شوقي البهلوان (أحمد كمال) الذي يدير المكان بخليط من العبث والعنف وجلالة الحكاءة (منحة البطراوي) التي تخفف عن الناس بحكايات خيالية عن البحر الذي لا يعرفه أحد. ويخطط عبدو، مستعينا بموهبته، مع الشابة ننة (فايزة شامة) لكسر قبضة شوقي ونيل الحرية في عالم أرحب.

مهرجان كان مهرجان كان السينمائي هالة القوصي عروض نصف شهر المخرجين كان

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