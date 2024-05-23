الخميس 23 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إيرادات ضعيفة فى أول أيام عرض "بنقدر ظروفك"

بوستر
بوستر

حقق فيلم "بنقدر ظروفك" إيرادات ضعيفة أول أيام عرضه، وهو العمل الذي يلعب بطولته الفنان أحمد الفيشاوي، وينافس في الموسم السينمائي الجاري.

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وأكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي في بيان صحفي، أن إيرادات الفيلم وصلت إلى 60.939 ألف جنيه فقط، وذلك في أول أيام مقابلته للجمهور في دور العرض المصرية.

قصة الفيلم 

قصة الفيلم تدور حول تساؤل مضمونه: هل يصمد الحب في قلبي حسن وملك اللذين يعيشان في حارة فقيرة يتغذى أهلها على رجول وهياكل الفراخ، ويشترون المواد التموينية بالتمن والربع كيلو، وحين يقررون الخروج في مشوار يدفعون 2 جنيه مقابل رشة البرفان؟ وتشتري بناتها كريمات التجميل بملعقة الآيس كريم؟! فهل يصمد الحب في هذه الأجواء أم تطيح به مصاعب الحياة وتقلباتها ومؤامرات البشر؟.

أبطال وصناع فيلم "بنقدر ظروفك"

فيلم "بنقدر ظروفك" يخوض بطولته النجوم أحمد الفيشاوي ونسرين طافش ومي سليم ومحمد محمود وعارفة عبدالرسول ومحمود حافظ وطاهر أبوليلة ويوسف وائل نور ويوسف الأسدي وإبرام سمير، ومشرف عام على الإنتاج محمد علاء، ومدير مشروع سالم زعزع، ولاين بروديوسر إسراء علي، ومنتج فني محمود سامي، ومدير إدارة الإنتاج نادر المصري، ومن تأليف سمير النيل، وإخراج أيمن مكرم.

فيلم بنقدر ظروفك بنقدر ظروفك الفنان احمد الفيشاوي الموسم السينمائي محمود الدفراوي الموزع السينمائي محمود الدفراوي

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