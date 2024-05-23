الخميس 23 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إيرادات ضعيفة لفيلم "تانى تانى" لغادة عبدالرازق

تاني تاني
تاني تاني

حققت الفنانة غادة عبدالرازق إيرادات ضعيفة للغاية في أول أيام عرض فيلمها الجديد "تاني تاني" الذي انطلق منذ ساعات للجمهور في عدد كبير من السينمات.

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وأكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي، أن العمل حقق إيرادات وصلت إلى 54.343 جنيهًا فقط في أولى ليالي عرضه للجمهور.

وتظهر غادة عبدالرازق بشخصية "هدى" موظفة في بنك وهي أرملة ولها ابنة، أما أحمد آدم فيجسد دور زكى "زيكو" وهو أرمل ويعمل في البورصة، فيما يلعب بيومي فؤاد شخصية لبيب "بيبو" الذي يعمل رجل أعمال ويعود إلى مصر بعد انفصاله عن زوجته الأمريكية.

ويشارك في فيلم "تاني تاني" أيضًا محمود حافظ خلال أحداث الفيلم بدور عادل وهو شقيق "هدى" الذي يدخل في صراعات كوميدية مع زيكو وبيبو، فيما تجسد ثراء جبيل شخصية هدير ابنتها المخطوبة، وتشهد أحداث الفيلم العديد من المواقف والمقارقات الكوميدية بين هذه الشخصيات.

فيلم "تانى تانى" بطولة غادة عبدالرازق، أحمد آدم، بيومى فؤاد، محمود حافظ، ثراء جبيل، دنيا ماهر، أمير صلاح الدين، سليمان عيد، إبرام سمير، إسلام شوقي وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف محمد نبوى وعلاء حسين وإخراج شريف إسماعيل وإنتاج شركة فيردي للمنتجين محمد عبدالحميد ووائل علي.

غادة عبدالرازق تاني تاني لفيلمها الجديد “تاني تاني” الموزع السينمائي محمود الدفراوي الفنانة غاده عبدالرازق

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