الجمعة 24 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نادى سينما أوبرا دمنهور يعرض "رحلة 404".. الخميس

رحلة ٤٠٤
رحلة ٤٠٤

تعرض دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، فيلم "رحلة 404" ضمن فعاليات نادي سينما أوبرا دمنهور، وبالتعاون مع المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور حسين بكر.

txt

أعمال طربية تراثية لمواهب الأوبرا بمعهد الموسيقى

txt

سامح عبدالعزيز: ريهام حجاج تفوقت على نفسها فى صدفة

txt

رحاب الجمل: كنت بضحك من قلبى على تقمص ريهام حجاج شخصية "صدفة"

txt

"السرب" يتصدر سباق الإيراد اليومي لأفلام شباك التذاكر

txt

ريهام حجاج: التعاون مع أيمن سلامة وسامح عبدالعزيز حقق نجاحات عديدة

txt

إيرادات ضعيفة لفيلم "تانى تانى" لغادة عبدالرازق

txt

إيرادات ضعيفة فى أول أيام عرض "بنقدر ظروفك"

txt

عقب ظهورها بعلم فلسطين.. من هى كيت بلانيشت؟

txt

بالتزامن مع عرضه في كان..إطلاق التريلر الرسمي لفيلم "شرق 12"

txt

الخشبة حياته.. كيف صنع سمير غانم إمبراطوريته المسرحية؟

ويعقب الفيلم ندوة للمناقشة تستضيف الدكتور محمد أبوعلي، أستاذ النقد والبلاغة بكلية الآداب جامعة دمنهور ويديرها الفنان والناقد السينمائي أحمد النبوي، مدير مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير وذلك في الثامنة مساء الخميس 30 مايو على مسرح أوبرا دمنهور.

أحداث فيلم رحلة 404

تدور أحداث الفيلم حول سيدة تُدعى "غادة" تعمل مندوب تسويق عقاري وتحاول خلال أحداث الفيلم التخلص من ماضيها وحياتها السابقة وتحضر للسفر للحج لكي تعلن توبتها وتتقرب من الله، لكنها تقابل والدتها التي كانت السبب في الآلام التي عاشتها وتتعرض والدتها بعد ذلك لحادث كبير وتتوالى الأحداث .

أبطال فيلم رحلة 404

شارك في بطولة الفيلم كل من:  منى زكي بالاشتراك مع مجموعة كبيرة من النجوم، وضيوف الشرف: محمد فراج، محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي، محمد علاء، حسن العدل، سما إبراهيم، شادي ألفونس، رنا رئيس، جيهان الشماشرجي، عارفة عبدالرسول، نورا شعيشع، من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة، ومن إنتاج محمد حفظي وشاهيناز العقاد.

وزارة الثقافة دار الاوبرا لمياء زايد الدكتورة لمياء زايد رحلة 404

مواد متعلقة

أعمال طربية تراثية لمواهب الأوبرا بمعهد الموسيقى

سامح عبدالعزيز: ريهام حجاج تفوقت على نفسها فى صدفة

رحاب الجمل: كنت بضحك من قلبى على تقمص ريهام حجاج شخصية "صدفة"

"السرب" يتصدر سباق الإيراد اليومي لأفلام شباك التذاكر

ريهام حجاج: التعاون مع أيمن سلامة وسامح عبدالعزيز حقق نجاحات عديدة

إيرادات ضعيفة لفيلم "تانى تانى" لغادة عبدالرازق

إيرادات ضعيفة فى أول أيام عرض "بنقدر ظروفك"

عقب ظهورها بعلم فلسطين.. من هى كيت بلانيشت؟

الأكثر قراءة

رابط نتيجة تانية إعدادي بالرقم القومي 2024 الترم الثاني

برقم جلوسك.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الثاني بجميع المحافظات

روابط جميع المحافظات.. نتيجة الصف الأول الإعدادي 2024 الترم الثاني برقم الجلوس

مصرع شخصين وإصابة آخر فى حريق هائل داخل منزل بكفر شكر

استعلم الآن.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 برقم الجلوس والاسم

سيولة مرورية بالطرق والميادين الرئيسية اليوم الجمعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

مصر منحازة لحق الشعب الفلسطينى مهما كلفها الأمر

د. محمد عفيفي

النكبة: مايو 48 «2-2»

أحمد بهاء الدين شعبان

عدالة عوراء

ماجد حبته

سقطة «CNN» الجديدة

د هند جاد

الروح أغلى من الفلوس... معديات الموت

مدحت بشاى

"غزة" فى مواجهة توحش قوى الغدر

منى رجب

مصر تواصل دورها المحورى لإنقاذ الفلسطينيين ووقف الحرب

لواء.حمدى البطران

" غزة " التزام مصرى أصيل

صور

أول مباراة فى الدورى بعد الكونفيدرالية.. ممر شرفى للاعبى الزمالك

توقيع عقود استضافة مصر لبطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد 3 نسخ متتالية

خطوة نحو آفاق جديدة.. توقيع شراكة استراتيجية بين الشركة المتحدة وشركة تريد فيرز انترناشيونال

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 231 للعدوان.. شهداء وجرحى إثر قصف مدفعى وجوى لمنازل وتجمعات الفلسطينيين

الخناق يضيق على إسرائيل.. قراران منتظران من "العدل" و"الجنائية" الدوليتين

الخزانة الأمريكية تحذر من تهديد إسرائيل بوقف التعامل مع البنوك الفلسطينية