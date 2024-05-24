نادى سينما أوبرا دمنهور يعرض "رحلة 404".. الخميس

تعرض دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، فيلم "رحلة 404" ضمن فعاليات نادي سينما أوبرا دمنهور، وبالتعاون مع المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور حسين بكر.

ويعقب الفيلم ندوة للمناقشة تستضيف الدكتور محمد أبوعلي، أستاذ النقد والبلاغة بكلية الآداب جامعة دمنهور ويديرها الفنان والناقد السينمائي أحمد النبوي، مدير مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير وذلك في الثامنة مساء الخميس 30 مايو على مسرح أوبرا دمنهور.

أحداث فيلم رحلة 404

تدور أحداث الفيلم حول سيدة تُدعى "غادة" تعمل مندوب تسويق عقاري وتحاول خلال أحداث الفيلم التخلص من ماضيها وحياتها السابقة وتحضر للسفر للحج لكي تعلن توبتها وتتقرب من الله، لكنها تقابل والدتها التي كانت السبب في الآلام التي عاشتها وتتعرض والدتها بعد ذلك لحادث كبير وتتوالى الأحداث .

أبطال فيلم رحلة 404

شارك في بطولة الفيلم كل من: منى زكي بالاشتراك مع مجموعة كبيرة من النجوم، وضيوف الشرف: محمد فراج، محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي، محمد علاء، حسن العدل، سما إبراهيم، شادي ألفونس، رنا رئيس، جيهان الشماشرجي، عارفة عبدالرسول، نورا شعيشع، من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة، ومن إنتاج محمد حفظي وشاهيناز العقاد.