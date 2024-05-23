الخميس 23 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أعمال طربية تراثية لمواهب الأوبرا بمعهد الموسيقى

الاوبرا
الاوبرا

تنظم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفل بعنوان "منوعات كلاسيكية من الموسيقى العربية" لطلاب مركز تنمية المواهب تحت إشراف المدير الفني للمركز الدكتور سامح صابر فصل الغناء العربي تدريب وقيادة الدكتورة سهير حسين بمصاحبة الدارسين بفصل الرق تدريب وقيادة إيهاب عباس وذلك في الثامنة والنصف مساء السبت 25 مايو بمعهد الموسيقى العربية.

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بطلات "رفعت عيني للسما" يتألقن في كان السينمائي

يضم البرنامج مجموعة من المؤلفات الموسيقية والغنائية التراثية والحديثة منها موسيقى بعمري كله حبيتك لمحمد عبد الوهاب - لونجا رياض لرياض السنباطي - تمر حنة لمحمد فوزي وموشحات يا بهجة الروح - ظبي من الترك - يا راعي الظبا - وجهك مشرق - أنت المدلل - كللي يا سحب - منيتي عز اصطباري - ملا الكاسات، طقطوقة يا ورد على فل وياسمين - خفيف الروح ، دور قد ما احبك، إلى جانب سماعي نهاوند وأغنية امتى الزمان.. أداء الواعدين لي لي أحمد زين، جنة أسامة، أحمد مجد الدين، محمد سعد، جاسمين عادل، عبد المنعم الحريري، ميدو البحيري، الطفلة نادية أحمد، أيمن عبد الغفار، لاما حازم وفقرة للعزف المنفرد على الرق أداء ايهاب عباس.

يذكر أن مركز تنمية المواهب أنشئ بهدف الارتقاء بالذوق الفني وتبني الموهوبين في مختلف مجالات الفنون ويضم أقسام مختلفة ومتنوعة منها البيانو، الجيتار، الباليه، الكلاكيت، الغناء الأوبرالي والعربي، الفلوت، الفيولينة، العود، القانون، الكمان الشرقي، الباليه والكلاكيت كما تم إضافة فصول لذوي القدرات الخاصة واعتاد المشاركة خلال الاحتفالات المتنوعة التي تنظمها دار الأوبرا في المناسبات المختلفة إلى جانب إقامة حفلات دورية لطلابه تشجيعاً لهم وتقديراً لجهدهم الكبير.

دار الاوبرا لمياء زايد الثقافة المصرية الغناء العربي الدكتورة

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