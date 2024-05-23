ريهام عبدالحكيم تجرى بروفات حفل الأوبرا بقيادة المايسترو أحمد عامر (صور)

تواصل المطربة ريهام عبد الحكيم، التحضيرات والبروفات الخاصة بحفلها المقرر إقامته بعد غد الجمعة، على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بقيادة المايسترو أحمد عامر، قائد فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقي العربية.

ريهام عبد الحكيم تجري بروفات حفل الأوبرا بقيادة المايسترو أحمد عامر

ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى تمام الساعة الثامنة والنصف مساء، ويضم برنامج الحفل فاصلين تحيى الثانى النجمة ريهام عبد الحكيم بباقة من أشهر اعمال الطرب العربى، أما الأول يضم مختارات من مؤلفات الزمن الجميل منها ياحبيبتي يا مصر، سلامات ياحبايب، عايز جواباتك، فاتت جنبنا، موسيقى من غير ليه وغيرها أداء حسام حسنى، أجفان ومؤمن خليل.

أسعار تذاكر حفل ريهام عبد الحكيم بالأوبرا

وطرحت إدارة الأوبرا التذاكر الخاصة بحفل ريهام عبدالحكيم، وجاءت أسعار التذاكر بثلاث فئات الأولى بقيمة 600 جنيه والثانية بقيمة 350 جنيها، أما الثالثة والأخيرة قيمتها 200 جنيه، ومن المتوقع أن يرفع الحفل لافتة كامل العدد خاصة أنه نفدت نسبة كبيرة من تذاكره فور طرحها على الموقع الإلكتروني التابع لدار الأوبرا.

ووضعت إدارة الأوبرا عدة شروط لحضور الجمهور الحفل وهي:

ـ دار الأوبرا المصرية غير مسؤولة عن التذاكر التى يتم شراؤها عن طريق اي مصادر اخرى غير ذلك.

ـ تفتح الأبواب قبل ميعاد الحفل بساعة.

ـ عند دخول المسرح الكبير برجاء الالتزام بالزي الرسمي اللائق بدار الأوبرا المصرية ويلزم ارتداء البدلة كاملة جاكيت كرافتة.

ـ غير مسموح بالجلوس إلا فى المقعد الذى تم حجزه واستلام تذكرته.

ـ ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات.

ـ ممنوع التصوير.

ـ لا يوجد استرجاع او استبدال التذاكر.

ـ يتم غلق أبواب قاعة العرض وغير مسموح بالدخول نهائيا إلا بعد الاستراحة.

الجدير بالذكر أن فرقة عبد الحليم نويرة تأسست عام 1967 بـقـيادة المايسترو عبد الحليم نويرة تحت اسم فرقة الموسيقى العربية بهدف إحياء التراث الغنائي الأصيل وتقديم الأشكال الغنائية والموسيقية التراثية المختلفة.

ريهام عبد الحكيم تجرى بروفات حفل الأوبرا

ريهام رفقة المايسترو أحمد عامر

ريهام عبد الحكيم تجرى بروفات حفل الأوبرا

ريهام عبد الحكيم تجرى بروفات حفل الأوبرا

ريهام رفقة المايسترو أحمد عامر

ريهام عبد الحكيم تجرى بروفات حفل الأوبرا