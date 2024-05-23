"السرب" يتصدر سباق الإيراد اليومي لأفلام شباك التذاكر

حقق فيلم السرب إيرادات جيدة خلال ليلة أمس الأربعاء، حيث استطاع أن يصل إلى 610,098 جنيه، وذلك بحسب تصريحات البيان الخاص بالإيرادات الذي يصدره يوميًا الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

العمل حقق إيرادات مرتفعة في أسبوعه الثالث، حيث وصل إلى 32 مليون و 300 ألف جنيه، ليحل أولاً في سباق الإيراد اليومي منذ طرحه بدور العرض السينمائي في مصر.

ويسرد الفيلم أحداثًا حقيقية لأبطال القوات المسلحة المصرية، وتبدأ أحداث البرومو بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي عن الأحداث في "درنة"، وسرعان ما يظهر أبطال العمل وهم يقومون بتنفيذ الأوامر بضرب عدة أماكن لمجموعات إرهابية، والعودة مرة أخرى بعد تنفيذ المهمة على أكمل وجه.

ويجسد الفنان دياب شخصية قائد جناح عسكري في تنظيم داعش الإرهابي، ويجسد النجم أحمد السقا دور ضابط في المخابرات المصرية ينجح في التوغل داخل التنظيم الإرهابي، بينما يظهر كل من النجم آسر ياسين وكريم فهمي والنجم شريف منير كضباط في القوات الجوية المصرية والمسئولين عن تنفيذ المهمة (ج).

أبطال فيلم السرب

"السرب" يشارك فى بطولته كل من، أحمد السقا، ودياب، وكريم فهمى، وآسر ياسين، وشريف منير ومحمود عبدالمغنى، ومجموعة كبيرة من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف، وهو من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال.

وينافس الفيلم بين مجموعة من الأفلام الجديدة التي انطلق عرضها في موسم عيد الفطر السينمائي 2024، ومنها فيلم شقو من بطولة عمرو يوسف ومحمد ممدوح، وفيلم فاصل من اللحظات اللذيذة لهشام ماجد وهنا الزاهد، وكذلك فيلم عالماشِي من بطولة علي ربيع وآية سماحة.