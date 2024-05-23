الخميس 23 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"السرب" يتصدر سباق الإيراد اليومي لأفلام شباك التذاكر

السرب
السرب

حقق فيلم السرب إيرادات جيدة خلال ليلة أمس الأربعاء، حيث استطاع أن يصل إلى 610,098 جنيه، وذلك بحسب تصريحات البيان الخاص بالإيرادات الذي يصدره يوميًا الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

txt

ريهام حجاج: التعاون مع أيمن سلامة وسامح عبدالعزيز حقق نجاحات عديدة

txt

إيرادات ضعيفة لفيلم "تانى تانى" لغادة عبدالرازق

txt

إيرادات ضعيفة فى أول أيام عرض "بنقدر ظروفك"

txt

عقب ظهورها بعلم فلسطين.. من هى كيت بلانيشت؟

txt

بالتزامن مع عرضه في كان..إطلاق التريلر الرسمي لفيلم "شرق 12"

txt

الخشبة حياته.. كيف صنع سمير غانم إمبراطوريته المسرحية؟

txt

في ذكرى وفاته.. آخر ظهور لسمير غانم وسر ارتدائه الأسود

txt

بطلات "رفعت عيني للسما" يتألقن في كان السينمائي

txt

شريف عرفة يقترب من إنهاء مونتاج "اللعب مع العيال"

txt

دعواتكم لـ"كبير القمراوية".. تطورات الحالة الصحية لوالد مصطفى قمر

العمل حقق إيرادات مرتفعة في أسبوعه الثالث، حيث وصل إلى 32 مليون و 300 ألف جنيه، ليحل أولاً في سباق الإيراد اليومي منذ طرحه بدور العرض السينمائي في مصر.

ويسرد الفيلم أحداثًا حقيقية لأبطال القوات المسلحة المصرية، وتبدأ أحداث البرومو بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي عن الأحداث في "درنة"، وسرعان ما يظهر أبطال العمل وهم يقومون بتنفيذ الأوامر بضرب عدة أماكن لمجموعات إرهابية، والعودة مرة أخرى بعد تنفيذ المهمة على أكمل وجه.

ويجسد الفنان دياب شخصية قائد جناح عسكري في تنظيم داعش الإرهابي، ويجسد النجم أحمد السقا دور ضابط في المخابرات المصرية ينجح في التوغل داخل التنظيم الإرهابي، بينما يظهر كل من النجم آسر ياسين وكريم فهمي والنجم شريف منير كضباط في القوات الجوية المصرية والمسئولين عن تنفيذ المهمة (ج).

أبطال فيلم السرب

"السرب" يشارك فى بطولته كل من، أحمد السقا، ودياب، وكريم فهمى، وآسر ياسين، وشريف منير ومحمود عبدالمغنى، ومجموعة كبيرة من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف، وهو من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال.

وينافس الفيلم بين مجموعة من الأفلام الجديدة التي انطلق عرضها في موسم عيد الفطر السينمائي 2024، ومنها فيلم شقو من بطولة عمرو يوسف ومحمد ممدوح، وفيلم فاصل من اللحظات اللذيذة لهشام ماجد وهنا الزاهد، وكذلك فيلم عالماشِي من بطولة علي ربيع وآية سماحة. 

فيلم السرب أبطال فيلم السرب أبطال فيلم السرب لـ أحمد السقا أبرز المعلومات عن فيلم السرب أبطال وقصة فيلم السرب أبطال ونجوم فيلم السرب

مواد متعلقة

ريهام حجاج: التعاون مع أيمن سلامة وسامح عبدالعزيز حقق نجاحات عديدة

إيرادات ضعيفة لفيلم "تانى تانى" لغادة عبدالرازق

إيرادات ضعيفة فى أول أيام عرض "بنقدر ظروفك"

عقب ظهورها بعلم فلسطين.. من هى كيت بلانيشت؟

بالتزامن مع عرضه في كان..إطلاق التريلر الرسمي لفيلم "شرق 12"

الخشبة حياته.. كيف صنع سمير غانم إمبراطوريته المسرحية؟

في ذكرى وفاته.. آخر ظهور لسمير غانم وسر ارتدائه الأسود

بطلات "رفعت عيني للسما" يتألقن في كان السينمائي

الأكثر قراءة

عاجل|مصر تجبر إسرائيل على العودة للمفاوضات.. وانصياع نتنياهو لـ"مقترح القاهرة"

استخرج نتيجتك.. رابط نتيجة الصف الأول الإعدادى 2024 الترم الثانى بالرقم القومى

استعلم الآن.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 برقم الجلوس والاسم

الترم الثاني.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بورسعيد برقم الجلوس فقط

توقيع ديانج للزمالك وتعاقد الأهلي مع ظهير إنبي.. "الليثي" يكشف الحقيقة

عاجل|إعلان نتيجة صفوف النقل الترم الثانى بالقاهرة فى هذا الموعد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

مصر تواصل دورها المحورى لإنقاذ الفلسطينيين ووقف الحرب

لواء.حمدى البطران

" غزة " التزام مصرى أصيل

لواء. محسن الفحام

.. ويستمر مسلسل الأكاذيب

محمد العسيري

سوهاج بتبتدى من جديد

ماجد حبته

أوكرانيا بلا رئيس!

سارة الشلقاني

"قوة المفاوض المصرى" تزعج إسرائيل

محمد رفعت

مصر.. الدور النزيه المسئول!

جلال حمام

إسرائيل تكذب.. ونتنياهو يتعلل

صور

توقيع عقود استضافة مصر لبطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد 3 نسخ متتالية

خطوة نحو آفاق جديدة.. توقيع شراكة استراتيجية بين الشركة المتحدة وشركة تريد فيرز انترناشيونال

الفيشاوي ومي سليم يتألقان في العرض الخاص لـ "بنقدر ظروفك"

محطة تل أبيب

المزيد

مُسيّرة تابعة للاحتلال تستهدف سيارة على طريق عام كفردجال النبطية جنوبى لبنان (صور وفيديو)

اليوم 230 للعدوان.. عشرات الشهداء فى رفح والنصيرات وغزة

توغل أعمق.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتخذ مواقع جديدة داخل رفح