سامح عبدالعزيز: ريهام حجاج تفوقت على نفسها في صدفة

عبر المخرج سامح عبدالعزيز عن سعادته بالتعاون مع الفنانة ريهام حجاج في أحداث مسلسلهم الرمضاني الماضي “صدفة”، والذي لاقى ردود أفعال طيبة للغاية.

وتحدث سامح في ندوته في “الدستور” قائلا: “أكثر شىء أسعدني هذا العام هو أن ريهام تقمصت لدور ”صدفة" بشكل كبير للغاية، حتى أنني عندما أتحدث معها خارج التصوير، بجدها صدفة أيضًا وهذا أمر يظهر مدى نجاحها هذا العام في التطور التمثيلي الذي وصلت اليه، وأود أن أشكرها على كل هذا التألق الذي وضح لي منذ أن كنا نصور العمل فكانت لا تفارق اللوكيشن من أجل الوصول إلى أفضل صورة متاحه للشخصية".

وعن تفاصيل شكل الشخصية نفسه قال: "الشخصية مليئة بالواقعية حتى أن فكرة مضغها للبان كان واضحًا في عدد من المشاهد بسبب ما بداخلها من اهات وحالة نفسية مضطربة مبنية على أحزان مجتمعية مختلفة، فالتفاصيل كنا نهتم بها كثيرًا وكانت ريهام تهتم اكثر وأكثر بها.

وتدور أحداث مسلسل "صدفة " في إطار اجتماعي كوميدي وملئ بالإثارة والتشويق حول الفتاة "صدفة" مدرسة التاريخ والتي تتعرض لصدفة ما تغير مجري حياتها رأسا علي عقب حيث تجد نفسها عن طريق الصدفة في حياة صاحب سلسلة صالونات شعر " فؤاد مهران " وتتوالي الأحداث الشيقة التي تتعرض لها.

ويشارك في بطولة مسلسل "صدفة" خالد الصاوي وسلوي خطاب ورشدي الشامي وميار الغيطي ورباب ممتاز وفراس سعيد وعصام السقا ونور ايهاب وعدد من الوجوة الشابة الجديدة.