الجمعة 24 مايو 2024
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محمد الباز

الأحد.. حفل لأعمال حلمى بكر ومحمد رشدى على مسرح الجمهورية

حلمي بكر
حلمي بكر

تنظم  دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلًا يضم نخبة من أعمال كل من الموسيقار حلمى بكر والفنان محمد رشدى، ويقوده المايسترو الدكتور محمد الموجى وذلك فى الثامنة والنصف مساء الأحد 26 مايو على مسرح الجمهورية، وذلك ضمن خطط  الثقافة المصرية لتخليد رموز الموسيقى والغناء العربى

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تفاصيل الحفل

يتضمن البرنامج فاصلين الأول تم تخصيصه لمؤلفات الموسيقار حلمى بكر، منها فاكرة، ع اللي جرى، مطلوب من كل وطني، مهما الأيام، علي عيني، مظنش يا حبيبي، في قلبي جرح، كلامك يحير، أداء حنان عصام، نهى حافظ ، أحمد محسن.

أما الثاني يغني خلاله ياسر سليمان أعمال الفنان محمد رشدى منها عرباوي، طاير ياهوا، ميتى أشوفك، عدوية، مغرم صبابا، لو عديت، السمرا والشقرا، حيرت افكاري.

 الموسيقار حلمي بكر

يذكر أن الموسيقار حلمي بكر من مواليد عام 1937، تعاون مع كبار المطربين منهم ليلى مراد، وردة الجزائرية، نجاة الصغيرة، محمد الحلو، علي الحجار، مدحت صالح، بلغت ألحانه قرابة 1500 لحن، إلى جانب ألحان 48 مسرحية غنائية أشهرها سيدتي الجميلة، حواديت، موسيقى في الحي الشرقي، كما لحن الفوازير واكتشف العديد من المواهب الصوتية المصرية، توفي عام 2024 بعد صراع مع المرض، تاركًا إرثًا فنيًا فريدًا. 

 الفنان محمد رشدي

أما الفنان محمد رشدى من مواليد عام 1928 بمدينة دسوق بمحافظة كفرالشيخ. حفظ القرآن الكريم في كُتّاب القرية، ثم جاء إلى القاهرة والتحق بمعهد فؤاد الموسيقي، كان أولى أغانيه قولوا لمأذون البلد.

سجل للإذاعة ملحمة أدهم الشرقاوي ونجح نجاحًا كبيرًا، كما قدم  للسينما 6 أفلام، كون مع الموسيقار بليغ حمدي والشاعر عبدالرحمن الأبنودي ثلاثيًا فنيًا عظيمًا وكان هذا سببًا لبداية انتشار الأغنية الشعبية، غنى العديد من الأعمال الدينية والوطنية وقدم في رمضان أغاني مسلسل ابن ماجه وسجل آخر ألبوم له بعنوان دامت لمين وتوفي عام 2005.

رموز الموسيقى والغناء العربى دار الأوبر دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد الثقافة المصرية محمد رشدي

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