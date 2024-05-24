الجمعة 24 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الأحد..عزاء شقيقا لبنى عبدالعزيز ومدحت صالح

شقيق الفنان مدحت
شقيق الفنان مدحت صالح

انتهى منذ قليل صلاة الجنازة على شقيق الفنان مدحت صالح، عقب انتهاء صلاة الجمعة، وبعدها تم دفن الجثمان في مقابر العائلة على طريق الفيوم.

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وكان مدحت صالح قد تراجع عن فكرة إقامة العزاء أمام المقابر فقط، وأعلن عبر صفحته الرسمية على فيسبوك عن إقامة عزاء للراحل، وكتب: "سيقام عزاء أخي وابني الغالي المرحوم أحمد صالح، بمسجد ضباط الشرطة بالشيخ زايد، يوم الأحد 26 مايو، بعد صلاة المغرب، لا أراكم الله مكروها في من تحبون".

عزاء شقيقة لبنى عبدالعزيز

وأيضا، دفنت الفنانة لبنى عبدالعزيز شقيقتها لميس عبدالعزيز، التي رحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم.

 وأعلنت الفنانة نوران أبو طالب، خبر الوفاة، وكتبت عبر "إنستجرام": "توفيت اليوم إلى رحمة الله، السيدة لميس عبد العزيز، بنت عمة أمي وشقيقة الفنانة لبنى عبد العزيز، والصلاة على روحها بعد صلاة الجمعة بمسجد مصطفى محمود".

وأعلنت أن عزاء الراحلة سيكون يوم الأحد المقبل، من مسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين.

نقابة المهن الموسيقية تنعي شقيق مدحت صالح 

ونعت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، ببالغ الحزن والأسى، شقيق الفنان مدحت صالح، والذي رحل عن عالمنا أمس، وتقدمت النقابة وأعضاء مجلس الإدارة بخالص التعازي لأسرة الفنان مدحت صالح، داعين المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

وتوفي في الساعات الأولى من صباح أمس، شقيق النجم مدحت صالح، وأعلن ذلك عبر حسابه الرسمي بوقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وكتب قائلًا: "مع السلامة يا أحمد، مع السلامة يابني، مع السلامة يا حبيبي، إنا لله وإنا إليه راجعون أحمد صالح في ذمة الله".

 

تشييع جثمان شقيق الفنان مدحت صالح صلاة الجمعة مدحت صالح لفنانة لبنى عبدالعزيز لميس عبدالعزيز

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