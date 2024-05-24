لماذا تصدر مسلسل دواعي السفر الأعلى بحثا في منصة واتش ات؟

استطاع مسلسل دواعى السفر، أن يتصدر قائمة الأكثر مشاهدة على منصة واتش ات watch it، حيث حقق المركز الأول فى القائمة، التي ضمت عدة أعمال أخرى سبق عرضها في شهر رمضان المنصرم.

ويجد العمل حالة قبول شديدة من رواد المنصة بعدما عرضت منه أول حلقاته، حيث امتاز العمل بالدراما والكوميدية بقصة مميزة وطريقة سرد جيدة ترصد مشكلات في المجتمع بطريقة سهلة وصلت للمشاهد بشكل طبيعي.

مسلسل دواعي سفر

عدد حلقات مسلسل دواعي سفر

مسلسل دواعي سفر يعد أحدث أعمال المنصة الأصلية، ومكون من 10 حلقات، ويعرض حلقتين كل يوم أربعاء، وعرض 4 حلقات من المسلسل.

ويعتبر مسلسل دواعي السفر من الأعمال الأصلية لمنصة (WATCH IT) الإلكترونية، وقد جرى طرحه في يوم 15 الماضي في شهر مايو الجاري، كما أنه يكون اعتمد على مجموعة من الوجوه الجديدة بمجال التمثيل، ومنهم المؤلفة “مريم نعوم” ولاعب الجيتار “آدم الألفي” وهو أحد أفراد فرقة “كايروكي” الشهيرة.

أحداث مسلسل دواعي السفر

وتدور أحداث مسلسل دواعي السفر، ويكون في إطار درامي عن “إبراهيم” الذي يعيش بعالم من نسج خياله، وعندما يجد الشخص نفسه في موقف صعب، وسيقرر تغيير حياته، وسيساعده في ذلك جاره الشاب “علي” غير المتزوج، والذي سيعمل مخرجا للاعلانات واستطاع أن سيحقق شهرةً ونجاحا كبيرا، ولكن وفاة والده قد جعلته يدخل في نوبة من حالة الاكتئاب بسبب ارتباطه الشديد به ما سيدفعه إلى الانتحار.

أبطال مسلسل دواعي السفر

ويضم مسلسل دواعي السفر عدد كبير من الأبطال ومنهم الفنان أمير عيد، وكامل الباشا والنجم آدم الألفي وجلا هشام والفنانة مريم نعوم وأيمن الشيوي والمبدعة دنيا وائل ونادين وأحمد غزي والفنان أحمد فاضل وسمير حكيم ونادر جودة وعبد الرحمن حسن والفنانة ياسمين سمير وعلي الطيب، ويكون من تأليف وإخراج النجم محمد ناير.