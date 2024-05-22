الأربعاء 22 مايو 2024
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محمد الباز

أحداث مسلسل دواعى السفر على منصة WATCH IT الخامسة والسادسة

مسلسل دواعي السفر
مسلسل دواعي السفر

يشغل بال محبي الدراما وعشاق المسلسلات معرفة أحداث مسلسل دواعى السفر على منصة WATCH IT عبر جوجل، حيث نشرت الاستايلست دينا جودة من خلال حسابها الرسمي على موقع لتبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» الكواليس الجديدة من داخل مسلسل دواعي السفر، والذي سيُعرض الآن بمنصة WATCH IT الإلكترونية.

أحداث مسلسل دواعى السفر على منصة WATCH IT

ونشرت دينا جودة عدد من الصور والفيديوهات في داخل كواليس المسلسل وقد كتبت معلقة «خلف الكاميرا».

وتنشر “الدستور” في هذا التقرير أحداث مسلسل دواعي السفر.

كواليس مسلسل دواعي السفر

ويعتبر مسلسل دواعي السفر من الأعمال الأصلية لمنصة ( WATCH IT ) الإلكترونية، وقد جرى طرحه في يوم 15 الماضي في شهر مايو الجاري، كما أنه يكون اعتمد على مجموعة من الوجوه الجديدة بمجال التمثيل، ومنهم المؤلفة “مريم نعوم” ولاعب الجيتار “آدم الألفي” وهو أحد أفراد فرقة «كايروكي» الشهيرة.

أحداث مسلسل دواعي السفر

وتدور أحداث مسلسل دواعي السفر، ويكون في إطار درامي عن «إبراهيم» الذي يعيش بعالم من نسج خياله، وعندما يجد الشخص نفسه في موقف صعب، وسيقرر تغيير حياته، وسيساعده في ذلك جاره الشاب «علي» غير المتزوج، والذي سيعمل مخرجا للإعلانات واستطاع أن سيحقق شهرةً ونجاحا كبيرا، ولكن وفاة والده قد جعلته يدخل في نوبة من حالة الاكتئاب بسبب ارتباطه الشديد به ما سيدفعه إلى الإنتحار.

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أبطال مسلسل دواعي السفر

ويضم مسلسل دواعي السفر عدد كبير من الأبطال ومنهم الفنان أمير عيد، وكامل الباشا والنجم آدم الألفي وجلا هشام والفنانة مريم نعوم وأيمن الشيوي والمبدعة دنيا وائل ونادين وأحمد غزي والفنان أحمد فاضل وسمير حكيم ونادر جودة وعبدالرحمن حسن والفنانة ياسمين سمير وعلي الطيب، ويكون من تأليف وإخراج النجم محمد ناير.

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