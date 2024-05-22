Watch it تطرح الحلقتين الثالثة والرابعة من "دواعي السفر"

طرحت منصة watch it الحلقتين الثالثة والرابعة من مسلسل "دواعي السفر"، اليوم الأربعاء، في الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل.

وروجت المنصة للحلقات الجديدة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ونشرت عددًا من مقاطع الفيديو لأبطال العمل.

واستطاع مسلسل "دواعي السفر" أن يتصدر قائمة الأعلى مشاهدة عبر منصة watch it الإلكترونية منذ انطلاق أولى حلقاته الأربعاء الماضي.

وقال أمير عيد بطل المسلسل، في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إنه سعيد بردود الأفعال حول العمل التي فاقت توقعاته، مشيرًا إلى أن شخصية "علي" التي يقدمها ضمن أحداث المسلسل أرهقتها على الصعيد النفسي والبدنى.

مواعيد عرض مسلسل دواعي السفر

ومن المقرر أن يُعرض مسلسل "دواعي السفر" بشكل حصري عبر منصة "watch it"، كل أربعاء، بواقع حلقتين أسبوعيًا.

وينضم مسلسل "دواعي السفر" لقائمة الأعمال الأصلية والحصرية لمنصة "watch it"، والتي حققت نجاحًا كبيرًا بين الجمهور، وكان آخرها "لحظة غضب" الذي عرض في موسم رمضان الماضي.

ملخص الحلقتين الأولى والثانية

حملت الحلقة الأولى من مسلسل "دواعي السفر" اسم أكاذيب حقيقية، حيث تحمل كل حلقة من حلقات العمل اسمًا مختلفًا، وبدأت باسترجاع "أمير عيد" ذكرياته مع والده الراحل فى طفولته.

وبعد ذلك يأتي مشهد على يوم عيد ميلاده يقوم بإلقاء زينة عيد الميلاد من منزله ويجلس على الأريكة استعدادًا للانتحار بسبب معاناته من الاكتئاب، ولكنه يتلقى مكالمة هاتفية من إحدى شركات العقارات ويبلغه بأنه سوف ينتحر ويجب أن يتركه ثم يسمع صوت ارتطام فى الشقة المجاورة له ليكسر الباب ويجد جاره القبطان إبراهيم ملقى على الأرض وفي يده هاتف، وينقله إلى المستشفى، ويخبره الدكتور بأن إبراهيم تعرض لذبحة صدرية ويعانى من ضعف في عضلة القلب، وليس لديه وقت.

أبطال مسلسل "دواعى السفر"

مسلسل "دواعي السفر" بطولة: أمير عيد، كامل الباشا، نادين، أحمد غزى، أيمن الشيوى، جلا هشام، أحمد فاضل، دنيا وائل، سلمى الكاشف، نادر جودة، آية حلمى، آدم الألفى، مريم ناعوم، ياسمين سمير.

ويتعاون أمير عيد مع السيناريست محمد ناير في "دواعي السفر" للمرة الثالثة بعد "ريفو"، وهي التجربة الأولى لمحمد ناير في الإخراج، وهو مؤلف المسلسل أيضًا.

"دواعي السفر" أولى تجارب محمد ناير في عالم الإخراج التليفزيوني، بعد النجاحات الكبيرة التي حققها في عالم التأليف ونالت إعجاب الجمهور، وآخرها مسلسل "ريفو" بجزءيه، ما شجعه على خوض التجربة الإخراجية، ويكون في العمل المؤلف والمخرج.

تدور أحداث مسلسل "دواعي السفر" حول رحلة تجمع أمير عيد والفلسطيني كامل الباشا، حيث يظهر كامل في دور قبطان يُدعى إبراهيم، ويفاجئ أمير عيد في عيد ميلاده، لكنه يتعرض لحالة إغماء ويسقط على الأرض، وتتوالى الأحداث.