الجمعة 24 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"السرب" يواصل التحليق على قمة إيرادات شباك التذاكر

أبطال فيلم السرب
أبطال فيلم السرب

واصل فيلم السرب نجاحه الكبير على مستوى الإيرادات في السينما المصرية خلال الأيام الماضية، وذلك بتحقيقه إيرادا تجاوز مليون جنيه في منافسات شباك التذاكر أمس الخميس.

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"السرب" يتصدر سباق الإيراد اليومي لأفلام شباك التذاكر

وأكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي في بيان صحفي، أن فيلم السرب تصدر الإيرادات مساء أمس الخميس، بتحقيقه 1.009.507 مليون جنيه، مؤكدا نجاحه على جمع أكبر شريحة جماهيرية في المدة الحالية.

ويجسد الفنان دياب شخصية قائد جناح عسكري في تنظيم داعش الإرهابي، ويجسد النجم أحمد السقا دور ضابط في المخابرات المصرية ينجح في التوغل داخل التنظيم الإرهابي، بينما يظهر كل من النجم آسر ياسين وكريم فهمي والنجم شريف منير كضباط في القوات الجوية المصرية والمسئولين عن تنفيذ المهمة (ج).

أبطال فيلم السرب

"السرب" يشارك فى بطولته كل من: أحمد السقا، ودياب، وكريم فهمى، وآسر ياسين، وشريف منير ومحمود عبدالمغنى، ومجموعة كبيرة من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف، وهو من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال.

وينافس الفيلم بين مجموعة من الأفلام الجديدة التي انطلق عرضها في موسم عيد الفطر السينمائي 2024، منها فيلم شقو من بطولة عمرو يوسف ومحمد ممدوح، وفيلم فاصل من اللحظات اللذيذة لهشام ماجد وهنا الزاهد، وكذلك فيلم عالماشِي من بطولة علي ربيع وآية سماحة. 

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