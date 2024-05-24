الجمعة 24 مايو 2024
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بمقطع فيديو وبصحة جيدة.. أحدث ظهور لمحمد عبده بعد إعلان إصابته بالسرطان

محمد عبده
محمد عبده

طمأن الفنان السعودي محمد عبده جمهوره على صحته بعد إعلان إصابته بالسرطان، حيث يخضع لجلسات العلاج الكيماوي في باريس، وذلك بمقطع فيديو.
 

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محمد عبده يطمئن جمهوره على صحته

وانتشر منذ ساعات قليلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو الذي نشره الشاعر صلاح الشادي، عبر موقع x، وعلّق عليه قائلاً: "مع الصديق الغالي الأستاذ محمد عبده في منزله"، ليرد عبده قائلًا :"الليلة سعداء جداً بأبونواف وسهرته معانا، وأنا طيب بفضل الله".

الإعلان عن إصابة محمد عبده بالسرطان

كان الفنان محمد عبده قد أعلن عن إصابته بمرض السرطان في رسالة صوتية انتشرت عبر منصات مواقع التواصل، منذ نحو 3 أسابيع، ليختفي بعدها عن الأنظار ليبدأ رحلة العلاج.

وكانت قد أصدرت الشركة المنظمة لأعمال محمد عبده بيانًا أعلنت فيه تعليق جميع الأنشطة الفنية لأجل غير مسمى، موضحة أنه سيتفرغ لأعمال خاصة بالاستديو، من أجل تنفيذ أغانٍ جديدة تحتاج إلى تركيز ومجهود.

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